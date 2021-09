Oukitel K9 Pro jest wielki. Co ten gigant kryje w środku?

Większy = lepszy? Nie w tym przypadku, co nie zmienia faktu, że nowy Oukitel K9 Pro jest naprawdę duży. Co kryje się we wnętrzu tego olbrzyma? Całkiem sporo, choć mielibyśmy prawo oczekiwać więcej.

Specyfikacja Oukitel K9 Pro

Dlaczego ten smartfon nazywamy gigantem? Ano dlatego, że wyposażono go w ekran, którego przekątna ociera się o siedem cali – dokładniej wynosi 6,95 cala. W jego lewym górnym rogu znajduje się otwór na aparat, natomiast na dole… niestety dość szeroki tzw. podbródek. Producent nie podaje wymiarów Oukitel K9 Pro, ale duży wyświetlacz w połączeniu z wielką ramką pod nim nie pozostawiają złudzeń.

źródło: Oukitel

Miłą niespodzianką jest natomiast fakt, że przód i tył smartfona pokrywa szkło, podczas gdy nawet we flagowcach nie jest już ono standardem. Oczywiście większość osób zapewne i tak wpakuje Oukitel K9 Pro do etui, jednak producent nie da powodów do narzekań, że zastosował tani plastik.

Wnętrze tego modelu nie robi już jednak takiego wrażenia. Szczególnie akumulator wydaje się zaskakująco „mały”, ponieważ ma pojemność zaledwie 5000 mAh. Przy takich gabarytach klienci mają prawo oczekiwać większej baterii, choć sam producent deklaruje, że wystarczy ona na ponad 48 godzin działania urządzenia.

źródło: Oukitel

Specyfikacja Oukitel K9 Pro obejmuje też procesor MediaTek Helio A25 oraz 4 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej, czyli zestaw, który wystarczy na co dzień, aczkolwiek użytkownicy powinni zdawać sobie sprawę z jego ograniczeń – wydajność, w przeciwieństwie do gabarytów urządzenia, nie będzie gigantyczna.

Ponadto smartfon zaoferuje swoim właścicielom jeden aparat o rozdzielczości 8 Mpix na przodzie, a także cztery na tyle: główny 13 Mpix (f/2.0), 5 Mpix (f/2.2) z obiektywem o kącie widzenia 120°, 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro i 0,8 Mpix (f/3.0) do… nie wiadomo czego.

Oczywiście Oukitel K9 Pro oferuje również czytnik linii papilarnych (na bocznej krawędzi) i dual SIM, a do tego jeszcze 3,5 mm złącze słuchawkowe. Smartfon po wyjęciu z pudełka będzie pracować pod kontrolą systemu Android 11.

Cena Oukitel K9 Pro, dostępność

Cena Oukitel K9 Pro nie została jeszcze podana. Producent nie zdradził też, kiedy rozpocznie się sprzedaż nowego smartfona. Wiadomo natomiast, że będzie go można kupić m.in. w oficjalnym sklepie marki Oukitel na platformie AliExpress.