Darmowy YouTube Premium dla użytkowników Discord Nitro!

Na początku czerwca Epic Games w ramach nowo co podpisanej współpracy, rozdawał użytkownikom trzymiesięczną subskrypcję płatnego Discorda. Przed nami kolejna, świetna promocja. Każdy, kto posiada aktywny abonament Discord Nitro, może odebrać 4 darmowe miesiące usługi YouTube Premium.

Darmowa subskrypcja w ramach darmowej subskrypcji

Discord Nitro to subskrypcja twórców komunikatora, która wprowadza dodatkowe usprawnienia i funkcje, które czynią komunikację z naszymi znajomymi jeszcze przyjemniejszą. Abonenci mają do dyspozycji większą liczbę emotikon, możliwość przesyłania większych plików, dołączenia do 200 serwerów, streamowania gier w wyższej rozdzielczości przy wysokiej liczbie klatek na sekundę oraz (co najlepsze) opcję personalizowania swojego profilu.

Reklama

9 sierpnia wystartowała promocja, w której posiadacze Discord Nitro (ci, którzy skorzystali z promocji Epic Games także) mogą odebrać YouTube Premium całkowicie za darmo. W aplikacji Discorda wystarczy wejść w ustawienia użytkownika, a następnie w ekwipunek prezentów, gdzie będzie czekała na nas oferta subskrypcji YouTube Premium na 4 miesiące. Dalej trzeba kliknąć przycisk „Odbierz”. Na naszym ekranie pojawi się ciąg 12 liczb oraz liter – kopiujemy go, po czym zostaniemy przekierowani na stronę YouTube, gdzie wybieramy opcję „Wypróbuj bezpłatnie” i wklejamy skopiowany wcześniej kod.

Aby aktywować subskrypcję YouTube Premium, musimy mieć podpiętą kartę płatniczą pod konto Google. Gdy aktywacja się powiedzie, będziemy mogli cieszyć się przez kolejne kilka miesięcy YouTubem w wersji bez reklam. Warto zaznaczyć, że promocja obejmuje tylko i wyłącznie nowych użytkowników – tych, którzy wcześniej nie korzystali z YouTube Premium. Po zakończeniu darmowego okresu próbnego subskrypcja kosztuje 23,99 złotych na miesiąc.

Promocja potrwa do 1 listopada obecnego roku, a więc jest sporo czasu na jej aktywację. Osobiście polecałbym się spieszyć z odebraniem usługi Premium tym, którzy od razu aktywowali 3 darmowe miesiące Discorda Nitro (jeszcze w czerwcu), bowiem ich subskrypcja skończy się z początkiem września.