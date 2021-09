LG nie wprowadzi na rynek składanego smartfona, ale sprawi, że będą one wytrzymalsze

Najsłabszą stroną składanych smartfonów niewątpliwie są ich wyświetlacze. Producenci jawnie ostrzegają, żeby użytkownicy odpowiednio się z nimi obchodzili, ponieważ składane ekrany są niezwykle podatne na uszkodzenia. LG opracowało jednak nowe szkło, które może zrewolucjonizować ten obszar.

Dość często słychać głosy, że ekrany w składanych smartfonach rysują się od samego patrzenia. Oczywiście nie jest to prawdą, natomiast faktem jest, że są one bardzo podatne na uszkodzenia – Samsung nie bez powodu wyraźnie informuje, żeby posiadacze Galaxy Z Fold 3 używali dedykowanych rysików, ponieważ inne mogą uszkodzić składany wyświetlacz.

LG Chem opracowało bardzo wytrzymałe szkło do składanych smartfonów

Co ciekawe, Samsung stara się wzmocnić składane ekrany – z myślą o nich powstało ultracienkie szkło (Ultra Thin Glass), które zastosowano w Galaxy Z Flip. LG zrobiło kolejny krok w oczekiwanym przez klientów kierunku – jeden z oddziałów południowokoreańskiego giganta poinformował dziś o nowym, nowatorskim rodzaju szkła.

Nowe szkło do składanych smartfonów od LG Chem nosi nazwę „Real Folding Window” (pol. „Prawdziwie składane okno”). Wykorzystano w nim specjalnie opracowane materiały powłokowe, dzięki którym powierzchnia jest twarda jak szkło, podczas gdy składane części są elastyczne jak plastik.

źródło: LG Chem

Koreańczycy podają również, że „Real Folding Window” pokrywa nowy materiał o grubości kilkudziesięciu mikrometrów po obu stronach folii PET, która jest rodzajem plastiku. Ma to na celu zwiększenie odporności na ciepło oraz możliwości mechanicznych tego ostatniego. Producent zapewnia, że nowo opracowane szkło jest jednocześnie wytrzymałe i przejrzyste oraz dostosowane do wymagań składanych urządzeń.

Według deklaracji LG, nowe szkło do składanych smartfonów wytrzyma ponad 200 tysięcy składań, a ponadto jego cena jest bardzo konkurencyjna względem już dostępnych i stosowanych na szeroką skalę folii poliamidowych.

Koreańczycy informują, że planują osiągnąć zdolność do masowej produkcji „Real Folding Window” do 2022 roku i rozpocząć sprzedaż tego produktu od 2023 roku. Trzeba zatem uzbroić się w cierpliwość, ale warto, ponieważ LG deklaruje, że „Prawdziwie składane okno” będzie mogło znaleźć zastosowanie zarówno w składanych, jak i rozwijanych smartfonach, a do tego również w laptopach i tabletach.