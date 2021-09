Allegro Sprzedaż znika ze sklepu Google Play. Aplikację zastąpiło Allegro Lokalnie

Jeśli na smartfonie mamy zainstalowaną aplikację Allegro Sprzedaż, to w najbliższym czasie możemy się zaskoczyć zmianą jej działania. Została ona zastąpiona przez Allegro Lokalnie.

Żegnamy Allegro Sprzedaż

Jeśli wyraziliśmy zgodę, by sklep Google Play automatycznie pobierał na nasz smartfon z Androidem aktualizacje aplikacji, to mając zainstalowaną apkę Allegro Sprzedaż, powinniśmy niebawem zauważyć sporą różnicę. Teraz będzie ona nazywać się Allegro Lokalnie.

Szczerze powiedziawszy, nie będę tęsknił za Allegro Sprzedaż. Wystawianie ofert z poziomu tej apki było dla mnie tak niewygodne, że 100 razy bardziej wolałem uruchomić komputer i zrobić to z poziomu przeglądarki internetowej niż męczyć się z mobilnym interfejsem.

Witamy Allegro Lokalnie

Allegro Lokalnie to nie tylko zmiana nazwy na nową. Profil działania aplikacji się nieco zmienia, bo Allegro Sprzedaż służyła jedynie sprzedającym. W Allegro Lokalnie będzie można nie tylko wystawić swoją ofertę prywatnie, ale także przejrzeć oferty innych, dodawać je do listy obserwowanych czy negocjować ze sprzedawcami ceny na czacie.

Tak jak Allegro Sprzedaż było mobilną wersją „pełnego” Allegro dla sprzedawców, tak Allegro Lokalnie jest kieszonkowym odpowiednikiem desktopowej wersji Allegro Lokalnie. Jeśli sprzedawca nie będzie chciał ograniczać się do lokalnej działalności i korzystać ze wszystkich funkcji serwisu, i tak będzie musiał sięgnąć po przeglądarkową edycję.

Allegro Lokalnie już teraz zastąpiło aplikację Allegro Sprzedaż w sklepie Google Play, a w ciągu tygodnia podobna operacja czeka wersję aplikacji na system iOS oraz iPadOS. Powyższa zmiana to element większej układanki. Allegro już trzy tygodnie temu zapowiedziało transformację aplikacji Allegro Sprzedaż oraz kilka innych modyfikacji, w tym cenowych.

Choć Allegro ma ugruntowaną pozycję na polskim rynku e-commerce, to musi się pilnować, by jej nie stracić. Na osłabienie tej platformy sprzedażowej może liczyć przygotowujące się do wejścia na nasz rynek Shopee. Allegro wie, że sprawnie działające i dobrze dopracowane aplikacje to teraz jeden z najważniejszych elementów biznesu. Liczymy więc na to, że Allegro Lokalnie nie powieli toporności aplikacji Allegro Sprzedaż, a naprawdę przyda się osobom chcącym pozbyć się niepotrzebnych rzeczy zalegających w szufladach.