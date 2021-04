Zmiany w Allegro. Należność za Allegro Pay uregulujesz także kartą płatniczą

Na stronie pomocy Allegro pojawiła się aktualizacja zmian, jakich możemy spodziewać się w serwisie od 10 maja. Wśród nich znajdują się zapisy o Allegro Pay.

Najważniejsze zmiany w Allegro

Na Allegro.pl zmiany występują regularnie. Jedne są mniejsze, inne większe, ale zwykle jesteśmy z nich zadowoleni. Najnowszy zestaw modyfikacji zasad sprowadza się głównie do kilku najważniejszych kwestii, z punktu widzenia kupujących i sprzedających.

Chyba najistotniejszą rzeczą dla osób korzystających aktywnie z Allegro Pay, będzie możliwość regulowania należności nie tylko za pomocą BLIKA czy przelewu tradycyjnego, ale także wyrównania rachunków z Allegro za pomocą karty płatniczej. To znacznie wygodniejsze niż przepisywanie kodów BLIK czy „wklepywanie” danych do zwykłego przelewu, zwłaszcza, że dane karty mogą zostać zapisane w serwisie i opłacenie Allegro Pay będzie praktycznie natychmiastowe. Nowość ta wejdzie w życie 10 maja.

Dobrą wiadomością dla kupujących będzie też fakt, że od teraz nadanie przesyłki będzie liczyć się nie od momentu dostarczenia przez sprzedawcę paczki do Paczkomatu czy punktu nadań, a od chwili odebrania stamtąd przesyłek przez kuriera. Powinno to precyzyjniej odzwierciedlać czas rzeczywistego nadania zamówienia. Wcześniej jego status będzie określany jako „W przygotowaniu”. Spodziewamy się tego od 24 maja.

Dodatkowo, Allegro zmniejsza liczbę powiadomień wysyłanych kupującym – te systemowe, wysyłane przez serwis, nie będą dublować się z automatycznymi wiadomościami, nadawanymi przez sprzedawców. Sprzedający od 1 lipca nie będą już zarzucać nas dodatkowymi powiadomieniami z potwierdzeniami wpłat czy linkami do śledzenia przesyłek – wszystkie te informacje będziemy już mieli od Allegro.

Za dużo powiadomień o zakupach na maila to czasem zmora zakupów na Allegro

Siła detali w aktualizacjach regulaminów

Oprócz powyższych zmian, Allegro wprowadzi sporo modyfikacji, które dostrzegą głównie sprzedawcy. Układ kilkunastu kategorii z akcesoriami zostanie uproszczony. Dla niektórych istotne będzie to, że wymagania dla uczestników programu Super Sprzedawca zostaną zwiększone. Ponadto Allegro zamierza dostosować się do pakietu eCommerce VAT – ta wiedza przyda się osobom wysyłającym towary spoza Unii Europejskiej. Do 8 czerwca przedłużono także czas, w którym sprzedający oznaczający oferty naklejką Allegro Smart! mają zadbać o dostawę przesyłki konkretną opcją kurierską – początkowo termin ten miał minąć w maju.

Jeśli chcemy zapoznać się z detalami zmian, to możemy odwiedzić stronę Allegro, na której każda z nich jest precyzyjnie opisana.