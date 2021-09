Microsoft Start w Windows 11 to nowy agregator newsów. Działa także na smartfonach

Microsoft bardzo chce zająć się dostarczaniem aktualnych wiadomości i najważniejszych treści w systemie Windows 11, ale także poza nim. Dlatego uruchamia Microsoft Start, czyli nowy agregator treści.

Uwaga, to nie menu Start

Nowa aplikacja i strona Microsoftu, której celem jest podsuwanie nam najbardziej interesujących nas artykułów i newsów, nazywa się Microsoft Start. Nie ma zbyt wiele wspólnego z menu Start, znanym z systemu Windows, choć jego forma może nam się z czymś kojarzyć – przypomina mocno kanał wiadomości MSN i Microsoft News. Jest też zintegrowany z paskiem zadań systemu Windows 10 i rozwijanym widżetem pogody oraz wiadomości.

Nic dziwnego, że Microsoft Start wygląda znajomo: Microsoft już teraz zastąpił częściowo witrynę msn.com nowym agregatorem treści. W wersji przeglądarkowej znajdują się tam wiadomości od ponad 1000 wydawców. Dobór treści odbywa się za pomocą algorytmów uczenia maszynowego, ale mamy na to wpływ – newsy mogą być dostosowane do określanych przez nas preferencji. Da się uniknąć całych kategorii tematów, a także blokować wyświetlanie nagłówków artykułów od konkretnych wydawców.

MSN nie ma zniknąć całkowicie – witryna nadal będzie widoczna w sieci, ale jasne staje się, na jakiego konia stawia teraz Microsoft.

Microsoft Start nie tylko na Windowsie i w sieci

Witryna MicrosoftStart.com już teraz dostępna jest w sieci. Co ciekawe, na razie odsyła nas ona wciąż do adresu „msn.com”, choć to zapewne przejściowa sytuacja. Da się do niej przejść także z paska zadań systemu Windows 10, po przejściu do sekcji pogody i wiadomości oraz kliknięciu na „Zobacz więcej”. Po uruchomieniu Windowsa 11, Microsoft Start będzie dostępny także w postaci widżetu ekranowego, oraz stanie się stroną domową w przeglądarce Microsoft Edge.

To jednak nie wszystko, bo Microsoft Start można pobrać na smartfon w postaci aplikacji. Dostępne są już wersje na systemy Android oraz iOS. Jeśli chcecie przetestować którąś z nich, do odpowiedniej strony odeśle Was poniższy kod QR lub ten link.