Microsoft wcisnął do paska zadań systemu Windows 10 sekcję z pogodą i wiadomościami

We wszystkich ostatnich wersjach testowych Windowsa 10 można było zauważyć jeden powtarzalny element: dodatkowy widżet paska zadań, ukazujący aktualne wiadomości i pogodę. Microsoft oficjalnie wprowadza go do systemu.

Informacje i pogoda na pasku zadań Windows 10

Gdyby ktoś miał jeszcze jakieś wątpliwości, czy walutą współczesnego świata jest informacja, to może spojrzeć na zmiany, jakie Microsoft poczynił na najpopularniejszym systemie operacyjnym na komputery. Do paska zadań w Windowsie 10 dodano sekcję, w której będziemy mogli zobaczyć skróty najważniejszych wiadomości oraz pogodę.

Microsoft jest zdania, że to właśnie tego potrzebujemy – szybkiego dostępu do wieści, którymi żyje świat. Lub do takich, które same będą nas interesować, bo okienko z newsami można dostosować do siebie. Jeśli chcemy, by pojawiały się tam tylko doniesienia z branży technologicznej – nie ma sprawy. Wolimy ograniczyć szum informacyjny i w ogóle zrezygnować z newsów na rzecz pogody? Też się da. Oczywiście widżet będzie usuwalny. Jeśli nowość Microsoftu nie przypadnie nam do gustu, pozbędziemy się go tak samo, jak innych skrótów w pasku zadań.

Deweloperzy z Redmond wydają się być bardzo dumni ze nowego elementu Windowsa 10. Przez ostanie miesiące zbierali opinie od osób biorących udział w niejawnym programie testów nowych wersji systemu i najwyraźniej były one na tyle pozytywne, że zdecydowano się na globalne wprowadzenie wiadomości i pogody w pasku zadań.

Pierwsze wdrożenia już niebawem

Microsoft będzie udostępniał nowy element paska zadań w Windows 10 krok po kroku. Aktualizacje zawierające tę funkcję, zaczną być rozsyłane w ciągu najbliższych kilku tygodni. W nadchodzących miesiącach rozszerzone opcje powinny trafić do wszystkich użytkowników Windowsa 10.