Ten smartfon przyciąga wzrok i teraz można go kupić za pół ceny

Wyróżnij się albo zgiń – tak w skrócie można opisać zasady panujące na rynku. Najnowszy smartfon marki Blackview może nie jest w 100% oryginalny pod względem designu, ale na pewno przyciąga wzrok. Tym bardziej, że aktualnie można go kupić za pół ceny.

Cena Oscal C20

Regularna cena Oscal C20 została ustalona na 99,99 dolarów, co jest równowartością ~380 złotych. Do 15 września 2021 roku trwa jednak specjalna promocja na start, za sprawą której można kupić ten model za zaledwie 49,99 dolarów (~190 złotych).

Model ten nie bez powodu jest tak tani – producenci nie są organizacjami charytatywnymi i jeżeli oferują jakiś sprzęt w tak atrakcyjnej cenie, to zwyczajnie są zmuszeni do okrojenia jego specyfikacji. I tak też jest w tym przypadku.

Specyfikacja Oscal C20

Najmocniejszą stroną modelu Oscal C20 jest jego wyświetlacz, ponieważ ma on przekątną 6,088 cala. Rozdzielczość to co prawda tylko HD+ 1560×720 pikseli, ale to mimo wszystko akceptowalne, patrząc przez pryzmat ceny i fakt, że na rynku nie brakuje urządzeń z większymi ekranami z taką samą rozdzielczością. Jak to mówią, szału nie ma, jednak tragedii również nie.

Specyfikacja Oscal C20 obejmuje też procesor UNISOC SC7731E, który składa się z czterech rdzeni ARM Cortex-A7 i powstaje z wykorzystaniem 28-nm procesu technologicznego oraz obsługuje tylko sieci 2G i 3G. Do tego są 1 GB RAM i 32 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD o pojemności do 128 GB.

Skąd tak marne podzespoły? Wynikają one z faktu zainstalowania na tym modelu systemu Android 11 Go Edition, który w założeniach może działać na urządzeniach z mocno okrojoną specyfikacją.

Ponadto Oscal C20 oferuje aparat o rozdzielczości 2 Mpix na przodzie i 5 Mpix na tyle (obok niego znajduje się drugi, lecz producent nie podaje szczegółów na jego temat) oraz dual SIM i akumulator o pojemności 3380 mAh (ładowanie 5 W przez micro USB). Urządzenie ma wymiary 155,4×73,3×9,75 mm i waży 152 gramy.

Jednocześnie Blackview zapowiedziało model Oscal C20 Pro z niemal identyczną specyfikacją, lecz diametralnie zmienioną w kluczowych aspektach. Wersja z dopiskiem „Pro” zaoferuje bowiem ośmiordzeniowy procesor UNISOC SC9863A (8x ARM Cortex-A55; 1,6 GHz + 1,2 GHz) i 2 GB RAM oraz aparat o rozdzielczości 8 Mpix na tyle. Ten wariant jest minimalnie szerszy (73,5 mm) i cięższy (156 gramów).

Lista autoryzowanych sklepów, w których można kupić Oscal C20, znajduje się na stronie Blackview.