Granie na smartfonie potrafi być stresujące. Zdarza się, że po przegranym pojedynku aż chce się rzucić urządzeniem o ziemię. Blackview BL5000 ma być idealną propozycją dla graczy o słabych nerwach.

Blackview BL5000 to smartfon dla graczy, którym puszczają nerwy

Producent chwali się, że jest to pierwszy na świecie smartfon typu rugged dla graczy. Może się on pochwalić nie tylko pyło- i wodoszczelną obudową z certyfikatem IP68, ale też odpornością na wysokie ciśnienie czy temperatury, co potwierdza certyfikat IP69K, a także spełnieniem kryteriów standardu MIL-STD-810G, który zapewnia o odporności na upadki w wysokości 1,5 metra.

W związku z tym, jeżeli użytkownik ciśnie Blackview BL5000 po przegranej rozgrywce, teoretycznie nie powinno mu się nic stać. Nie polecamy tego jednak sprawdzać, gdyż żaden sprzęt nie jest niezniszczalny, nawet jeśli jego producent zadbał o zdobycie renomowanych certyfikatów.

źródło: Blackview

Specyfikacja Blackview BL5000

Smartfon odda swoim właścicielom do dyspozycji procesor MediaTek Dimensity 700 ze zintegrowanym modemem 5G oraz 8 GB LPDDR4x RAM i 128 GB pamięci wbudowanej typu UFS 2.2 (karty microSD nie są obsługiwane). Nie jest to konfiguracja, która pozwoli grać w najbardziej wymagające produkcje na najwyższych ustawieniach, ale producent deklaruje, że wrażenia z rozgrywki zintensyfikuje dźwięk, wydobywający się z dwóch głośników.

Na dodatek na pokładzie urządzenia znalazł się system chłodzenia, który jest w stanie zredukować temperaturę CPU o 8,5℃. Ponadto w oprogramowaniu Doke OS 2.1 (na bazie Androida 11) zaimplementowano dedykowane tryby do gry, zapobiegające m.in. przypadkowym dotknięciom oraz blokujące wyskakujące powiadomienia i połączenia przychodzące. Ukłonem w stronę graczy jest także światło RGB na panelu tylnym, które podświetla logo NFC.

Specyfikacja Blackview BL5000 obejmuje również akumulator o pojemności 4980 mAh, który można ładować przewodowo z mocą nawet 30 W (do 22% w 10 minut). Co ważne, wtyczka USB-C w dołączonym do zestawu kablu jest obrócona o 90°, więc użytkownik może jednocześnie ładować smartfon i grać bez obaw, że przewód będzie mu przeszkadzał.

Ponadto model ten oferuje jeszcze 6,36-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości Full HD+ z technologią poprawy obrazu MediaTek MiraVision, który pokrywa szkło Corning Gorilla Glass 5. generacji, a także aparat 16 Mpix na przodzie i duet 12 Mpix + 16 Mpix o kącie widzenia 125° na tyle.

Blackview BL5000 ma wymiary 164×80,4×12,8 mm i waży 273 gramów.

Cena Blackview BL5000

Cena Blackview BL5000 na stronie producenta wynosi aktualnie 399,99 dolarów, co jest równowartością ~1550 złotych. W oficjalnym sklepie Blackview na platformie Banggood można go jednak kupić za 299,99 dolarów wraz z gratisem w postaci słuchawek bezprzewodowych (TWS) Blackview AirBuds 3 (oferta ważna do 8 sierpnia 2021 roku).