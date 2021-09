Nadchodzące nowości od Asusa to ukłon w stronę branży kreatywnej. Przykują uwagę twórców

Konferencja tajwańskiej firmy Asus prowadzona pod hasłem „Create The Uncreated” dobiegła końca. Producent za swój cel obrał przede wszystkim przedstawicieli najróżniejszych zawodów kreatywnych – grafików, montażystów, programistów, animatorów i szeroko pojmowanych twórców internetowych, o których względy zamierza zawzięcie walczyć. Czym zatem zamierza przekonać do siebie grono wymagających i nie godzących się na żadne kompromisy użytkowników?

ProArt Station PD5

Na pierwszy ogień poszła wyglądem niepozorna, ale swoimi możliwościami wręcz powalająca stacja robocza ProArt Station PD5. Ta oferować ma dwa sloty na szybką pamięć masową M.2 ze wsparciem dla standardu PCIe w wersji 4.0 oraz łatwe w samodzielnym montażu (i demontażu), niewymagające użycia dodatkowych narzędzi tacki, przeznaczone dla dysków talerzowych. W ten sposób można rozszerzyć pamięć wewnętrzną o dodatkowe 6 TB.

ProArt Station PD5 (źródło: Asus)

Desktop dostępny będzie w licznych konfiguracjach, z czego najmocniejsza z nich odda w ręce użytkownika procesor Intel Core i9 11. generacji, dedykowaną kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3070 lub NVIDIA RTX A2000 i nawet do 128 GB RAM DDR4 z taktowaniem sięgającym 3200 MHz. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby rozbudować urządzenie wedle własnego uznania.

Przedni panel ProArt Station PD5 wyposażony został w dwa podłużne światła, które zmieniają swój kolor w zależności od statusu, w jakim aktualnie znajduje się stacja robocza – kiedy jest gotowa do pracy, uśpiona, bądź zahibernowana. W sprzedaży dostępny będzie także zestaw czterech kółek, ułatwiający transport. Z boku znalazło się miejsce na materiałową pętelkę, na której zawiesić można ulubione akcesoria. Całość powinna trafić na sklepowe półki jeszcze w tym roku.



ProArt Station PD5 (źródło: Asus)

ProArt X570-Creator WiFi

ProArt X570-Creator WiFi to nowo zaprezentowana pływa główna, stworzona z myślą o naprawdę ciężkiej pracy. Na jej pokład wejdą nawet trzy dyski pamięci PCIe 4.0 M.2. Jeśli wierzyć Asusowi, wytrzymałość konstrukcji testowana była w niesprzyjających warunkach, takich jak wysokie temperatury i wilgotność powietrza. Kiedy zrobi się naprawdę gorąco, o jak najsprawniejsze wydalenie ciepła zadba odpowiednich rozmiarów radiator. ProArt X570-Creator WiFi oferuje m.in. dwa porty Thunderbolt 4 USB-C, dwa gniazda Ethernet (2.5G oraz 10G), a także obsługę Wi-Fi 6E.









ProArt X570-Creator WiFi (źródło: Asus)

ProArt Display OLED PA32DC

ProArt Display OLED PA32DC to pierwszy na świecie monitor OLED z funkcją automatycznej kalibracji. Wyposażono go w 31,5-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 4K UHD z jasnością maksymalną na poziomie 400 nitów.

ProArt Display OLED PA32DC oferuje również poręczny uchwyt znajdujący się na tylnej części obudowy, dwie stopki umożliwiające postawienie go na płaskiej powierzchni oraz wygodne zarządzanie okablowaniem. Podstawa z regulowanym ramieniem i kaptur zasłaniający górną i boczne krawędzie sprzedawane będą osobno.







ProArt Display OLED PA32DC (źródło: Asus)

ProArt Projector A1

ProArt Projector A1, podobnie jak ProArt Display OLED PA32DC, dzierży palmę pierwszeństwa w swoim segmencie. Jest to bowiem pierwsze tego typu urządzenie zweryfikowane przez oprogramowanie Calman pod kątem kalibracji kolorów. Omawiany projektor używa technologii LED do wyświetlania obrazu, co daje nieporównywalnie lepsze efekty niż powszechnie stosowane lampy. Projekt o mocy 2000 lumenów jest w stanie wyświetlić obraz w rozdzielczości 1080p z częstotliwością odświeżania wynoszącą 120 Hz.





ProArt Projector A1 (źródło: Asus)

ProArt Studiobook 16 / Pro 16 OLED

Zarówno pierwszy, jak i drugi z zaprezentowanych laptopów oferują 16-calowy wyświetlacz 4K wykonany w technologii OLED ze wsparciem formatu HDR. Tym, co z całą pewnością będzie wyróżniało je z tłumu innych urządzeń jest dodanie trzeciego klikalnego przycisku pod gładzikiem (obsługującym rysik Asus Pen) oraz pokrętła Asus Dial, które ułatwić ma pracę w zaawansowanych programach do edycji grafiki i montażu wideo.

Specyfikacja obydwu urządzeń napawa optymizmem. ProArt StudioBook 16 w swojej najlepszej odsłonie zaoferuje procesor Intel Core i9-11900H z kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 3060 lub AMD Ryzen 9 5900HX wraz z GeForce RTX 3070. Wariant Pro otrzyma możliwość skorzystania z mocy układów Ryzen 9 5900HX z GPU NVIDIA RTX A2000 lub Intel Xeon W-11955M z grafiką NVIDIA RTX A5000. ProArt Studiobook Pro 16 otrzyma również przetwornik audio ESS DAC.







ProArt Studiobook 16 / Pro 16 OLED (źródło: Asus)

Vivobook Pro 14X / 16X OLED

Vivobook Pro 14X i 16X OLED to propozycje dla nieco mniej wymagających użytkowników, nie oznacza to jednak wcale, że nie nadają się one do zastosowań profesjonalnych. Pierwszy ze wspomnianych modeli otrzyma 14-calowy ekran OLED o rozdzielczości 2.8K, zaś drugi – 16-calowy (również OLED) o rozdzielczości 4K.

Wspomniane modele w swoich najwyższych konfiguracjach zostaną wyposażone w procesor Intel Core i7 11. generacji lub AMD Ryzen 9 5900HX. W obydwu przypadkach zastosowano kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti. Asus deklaruje, że wszystkie zaprezentowane przez niego laptopy spełniają wymagania Windows 11.





Vivobook Pro 14X / 16X OLED (źródło: Asus)

Asus ZenScreen OLED MQ13AH

Asus ZenScreen OLED MQ13AH to nic innego jak przenośny monitor OLED, który będzie dostępny w dwóch rozmiarach: 13,3 cali oraz 15,6 cali. Jego silnymi stronami są niewielka waga (ok. 500 gramów) i grubość wynosząca zaledwie 5 mm. Urządzenie oddaje do dyspozycji aż trzy porty USB-C, a także jeden port Mini HDMI. Dołączana do zestawu regulowana podpórka umożliwia ustawienie go w preferowanej pozycji. Warto wspomnieć o obecności czujnika zbliżeniowego, który po wykryciu odejścia użytkownika automatycznie wygasi ekran.







Asus ZenScreen OLED MQ13AH (źródło: Asus)

Akcesoria

Pamiętacie dodatkowy ekran dotykowy w Asus Zenbook Duo? Tajwański producent postanowił od teraz sprzedawać go oddzielnie jako opcjonalne akcesorium o nazwie ProArt Display PA147CDV. Będzie można go podłączyć do każdego innego komputera za pośrednictwem jednego z dwóch portów USB-C lub pełnowymiarowego HDMI. Dodatkowy ekran zachowuje wszystkie funkcje swojego wbudowanego odpowiednika.

Linia urządzeń ProArt wzbogaciła się również o myszkę bezprzewodową. ProArt Mouse MD300 sparować można nawet z trzema urządzeniami i przesuwać kursor pomiędzy ekranami każdego z nich. Zaledwie minuta ładowania (przez złącze USB-C) wystarczyć ma na nawet osiem godzin dalszego użytkowania. Myszkę bez problemu można używać na najróżniejszych rodzajach podłoża.







ProArt Display PA147CDV / ProArt Mouse MD300 / ProArt Mouse Pad PS201 (źródło: Asus)

Jeśli już o myszce mowa, to nie może ona działać bez odpowiedniej podkładki. ProArt Mouse Pad PS201, dostępna w dwóch rozmiarach (A3 oraz A4) została pokryta powłoką antybakteryjną, a czarny pas znajdujący się u góry ma właściwości magnetyczne. Aby najważniejsze rzeczy zawsze mieć pod ręką, wystarczy je tylko przyłożyć do podkładki.