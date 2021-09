Najciekawsze premiery gier – co nas czeka we wrześniu?

Czas na najciekawsze premiery gier we wrześniu! Miesiąc ten to dla najmłodszych czas powrotu do szkoły, ale jednocześnie czas przebudzenia w branży gier. Mnóstwo tytułów zostało przesuniętych z początku roku na wrzesień, a inne od początku celowały w początek trzeciego kwartału. Stąd też mamy miesiąc tak przepełniony premierami, że nie mam pojęcia, jak nadążę z ogrywaniem ich na bieżąco.

Deathloop – pętle i strzelanie, zawsze w modzie

Czas jednak pędzi nieubłaganie, bo od informacji o opóźnieniu Deathloop minęło już 5 miesięcy. Tymczasem gra Arkane Studios już na początku sierpnia pokryła się złotem, a na PlayStation 5 oraz komputerach PC zadebiutuje już za dwa tygodnie, czyli 14 września.

Deathloop próbuje zaczarować nie tylko fanów Dishonored. Arkane wyraźnie puka do publiki, jaką skupiają gry rouge-like, łącząc zgrabnie pierwszoosobowe strzelanki z rozwiązaniami znanymi z tegoż gatunku. Charyzmatyczni bohaterowie, wysokie poziomy brutalności, zabawy z manipulacją czasem oraz oryginalna stylistyka, zahaczająca nieco o lata 60. Patrząc na ostatni zwiastun, sporą nadzieję pokrywam w samym modelu strzelania. Jeżeli wsparcie dla Dual Sense będzie naprawdę dobre, czuję potencjał na hit.

Czy Deathloop porwie serca graczy na premierę? Trudno powiedzieć, zwłaszcza iż to tytuł wydawany przez Bethesdę. Kiedyś czasowa ekskluzywność dla PlayStation 5 się zakończy, a wtedy z pewnością tytuł trafi do usługi Xbox Game Pass.

Diablo II Resurrected – diabeł, który już dawno upadł

Choć osobiście już przewracam oczami na samą frazę Diablo II Resurrected, wiem że dla sporej części graczy to jest zdecydowanie premiera miesiąca. Chwilę jednak będziecie musieli jeszcze poczekać, bo Diablo II Resurrected ukaże się 23 września na PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S|X, Xbox One oraz Nintendo Switch. Dużo tego!

Moje wrażenia możecie przeczytać w niedawnym beta-teście dzieła Blizzarda. Pamiętajcie jednak przy tym, że grałem tak naprawdę w Diablo II po raz pierwszy w życiu. Nie jest to całkowicie moja para kaloszy, lecz absolutnie widzę w tej grze potencjał na kolejne uzależnienie. Kuba za to był pełen zachwytów, więc dla fanów oryginału, zakup obowiązkowy!

Kena: Bridge of Spirits – czarny koń września

Przy tak wielkich premierach, jak Deathloop czy remake Diablo II, łatwo zapomnieć o nieco mniejszych grach. Kena: Bridge of Spirits ukaże się po małych turbulencjach już 21 września na PlayStation 5, PlayStation 4 oraz komputerach PC.

Wystarczy tylko spojrzeć na zwiastun, by zachwycić się dziełem studia Ember Lab. Mała przygoda w otwartym świecie, którą łatwo pomylić z animacjami Pixara. Wiadomo – jakość Ratchet & Clank: Rift Apart to nie będzie, nie ten poziom budżetu. Niemniej jednak, pierwsze wrażenie jest bardzo pozytywne.

Barwne, kolorowe światy, odwołujące się do antycznej magii, przywodzą jednak na myśl takie tytuły, jak The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Animacje odtwarzające się w czasie rzeczywistym naprawdę robią wrażenie i, jeśli przygotowane przez autorów zagadki środowiskowe, historia, ale też sekwencje walki, będą szły z oprawą w parze, możemy mieć cichy hit września. Zwłaszcza, że na komputerach zamówicie ją za jedyne 139 złotych!

Wrzesień obfity w premiery gier

Powyżej przypomniałem Wam o trzech najciekawszych pozycjach, jakie pojawią się w zbliżającym się miesiącu. Teraz czas z kolei na małą pigułkę!

WRC 10 (PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S|X, Xbox One, PC) – 2 września – Kultowe rajdy samochodowe powracają, tym razem z ogromnym ładunkiem nostalgii w tle. Oprócz nowego sezonu, kolejna gra Kylotonnu to czas legend. Subaru Impreza, Mitsubishi Lancer, Toyota Corolla – auta, które pozostawią tyle samo kurzu, co te ponad 20 lat temu.

Life is Strange: True Colors (PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S|X, Xbox One, Nintendo Switch, PC) – 10 września – Czy kultowa marka gier przygodowych poradzi sobie na rynku bez jej oryginalnego dewelopera? Wiemy już, że Life is Strange: Remastered Collection zostało opóźnione, dlatego oby kontynuacja nie zawiodła!

The Medium (PlayStation 5) – 3 września – Na koniec mały polski akcent! The Medium w końcu ukaże się na PS5, po dość długim okresie ekskluzywności dla Microsoftu. Ponownie, liczę na mocne wsparcie dla kontrolera Dual Sense, bo haptyka to moi drodzy przyszłość. Koniecznie sprawdźcie recenzję Konrada, jeżeli jeszcze zastanawiacie się nad zakupem tego horroru!

Dajcie znać koniecznie w komentarzach na co czekacie we wrześniu. Ja tymczasem dalej będę myśleć nad tym, kiedy na to wszystko znajdę czas, tych premier będzie tylko coraz więcej!