Apple Watch ma na ręku już ponad 100 mln osób na całym świecie

Rynek smartwatchy cały czas rośnie, producenci wypuszczają coraz ciekawsze modele, a królem wciąż pozostaje Apple Watch. Tak można podsumować najnowszy raport, pokazujący wyniki tego segmentu urządzeń.

Spore wzrosty u wielu producentów

Urządzenia ubieralne zdobywają coraz więcej klientów, a cały rynek ma w najbliższych lat jeszcze bardziej urosnąć. Smartwatche czy opaski fitness przestały być już tylko ciekawostką, skierowaną dla geeków. Stały się modnym gadżetem, a ich rozbudowane funkcje przyciągają osoby aktywne fizycznie czy użytkowników poszukujących „przedłużenia” smartfona do chociażby odbierania powiadomień.

Jak wynika z najnowszych danych, opublikowanych przez Counterpoint Research, cały rynek w drugim kwartale 2021 roku urósł o 27% względem analogicznego okresu w 2020 roku. Apple udało się utrzymać pierwszą pozycję i zwiększyć dostawy, aczkolwiek firma musiała pogodzić się z mniejszym kawałkiem tortu, bowiem jej udziały zmniejszyły się z 30,1% do 28%. Apple Watch cały czas pozostaje więc hitem sprzedażowym.

(fot. Counterpoint Research)

Huawei, mimo iż wciąż na drugim miejscu, to jako jedyny z pierwszej piątki odnotował zmniejszenie dostaw rok do roku. Niewykluczone, że przyczyniły się do tego gorsze wyniki z segmentu smartfonów. Natomiast Samsung wskoczył na ostatnie miejsce podium, a ponadto odnotował znaczący wzrost dostaw o 43%. Jeszcze lepszym rezultatem może pochwalić się Garmin – dostarczył na rynek o 62% więcej smartwatchy niż przed rokiem.

Wysoce prawdopodobne, że przed Samsungiem kolejne skoki zainteresowania wśród klientów. Nowe modele, czyli Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 4 Classic, zapowiadają się na jedne z najlepszych smartwatchy. Co więcej, ich popularność jest na tyle duża, że przekroczyła oczekiwania producenta.

Apple Watch z ogromną bazą użytkowników

Raport Counterpoint Research wskazuje, że baza użytkowników Apple Watcha przekroczyła granicę 100 mln w drugim kwartale 2021 roku. Warto zaznaczyć, że chodzi o liczbę aktywnych użytkowników. Firma analityczna dodaje, że najważniejszym rynkiem dla zespołu Tima Cooka pozostaje USA – to właśnie w tym kraju znajduje się ponad 50% wszystkich aktywnych urządzeń.

Najpopularniejsze smartwatche w Q2 2021 (fot. Counterpoint Research)

Konkurencja jest coraz silniejsza, a wiele osób uważa, że Samsung czy Huawei produkują zauważalnie atrakcyjniejsze smartwatche. Firma z Cupertino nie ma jednak powodów do obaw. Nadchodzący Apple Watch series 7 powinien sprzedać się świetnie. Niewykluczone, że nowe wzornictwo zapewni mu najlepszy wynik w historii Apple.

Należy jeszcze wspomnieć o segmencie smartwatchy kosztujących poniżej 100 dolarów. Okazuje się, że urósł on o 574% rok do roku! Zapowiada to wysyp coraz lepszych, tanich modeli, najpewniej pochodzących głównie od chińskich firm.