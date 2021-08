Największa aktualizacja Snapchata od lat. Apka stanie się wizualną wyszukiwarką

Aplikacja Snapchat wprowadziła rewolucję na rynku serwisów społecznościowych. Natomiast teraz twórcy postanowili skupić się na innej funkcjonalności – identyfikowaniu przedmiotów w prawdziwym świecie.

Skanowanie otoczenia i wyszukiwarka

Snapchat jest najbardziej znany z możliwości wysłania znikających zdjęć i filmów. To właśnie te funkcje zapewniły mu ogromną liczbą użytkowników, którzy otrzymali interesującą alternatywę dla nudnego Facebooka czy Instagrama. Co więcej, nietypowe podejście firmy do komunikacji i udostępniania materiałów, zaowocowało wspomnianą na początku rewolucją. Konkurencja dość sprawnie wprowadziła zbliżone funkcje.

Twórcy najwidoczniej nie zamierzają zatrzymywać się na obecnym etapie rozwoju i planują rozszerzyć możliwości swojego serwisu społecznościowego. W tym celu zdecydowali się rozbudować funkcję skanowania, która w założeniach ma stać się ważnym elementem aplikacji.

Snapchat – nowa funkcja zakupów (fot. The Verge)

Nowość można porównać do Google Lens. Podobnie jak w oprogramowaniu z Mountain View, Snapchat z wykorzystaniem aparatu wbudowanego w urządzenie może skanować otoczenie i identyfikować obiekty w prawdziwym świecie. Następnie, na podstawie rozpoznanego obiektu, wbudowana wyszukiwarka podaje wyniki zawierające podobne ubrania, rośliny, jedzenie czy zwierzęta.

Warto zaznaczyć, że możliwość wyszukiwania jest obsługiwana przez zewnętrzne firmy, które dysponują odpowiednia bazą danych i obrazów. Przykładowo skanowanie i wyszukiwanie win jest realizowane we współpracy z aplikacją Vivino. Ponadto, niebawem zostanie wdrożona integracja z Allrecipes, co z kolei umożliwi sugerowanie przepisów kulinarnych na podstawie jednego z rozpoznanych składników.

Snapchat pozwoli kupić ubranie ze zdjęcia

Ważnym elementem nowych możliwości skanowania jest funkcja zakupów. Powinna ona ułatwić użytkownikom znalezienie konkretnej kurtki czy butów, ale również może pomóc Snapchatowi w monetyzacji aplikacji.

Snapchat – funkcja dobierania najlepszych filtrów (fot. The Verge)

Rozwiązanie, które już wkrótce ma zostać udostępnione wszystkim zainteresowanym, będzie działać na podobnej zasadzie, jak rozpoznawanie obiektów. Wystarczy zrobić zdjęcie ubrania, które chcemy kupić, a następnie wyszukiwarka dostarczy obrazy identycznych lub podobnych rzeczy. Przy niektórych pozycjach zostaną również wyświetlone ceny.

Bardziej rozbudowane narzędzie skanowania to jeszcze wygodniejsze korzystanie z Snapchat Lenses. Po skierowaniu kamery na niebo, tańczącą osobę lub chociażby naszego zwierzaka, wyszukiwarka automatycznie zaproponuje najlepsze filtry i efekty AR, podnoszące atrakcyjność zdjęcia lub filmu.