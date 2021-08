Zawsze myślałeś, że snapy ze Snapchata po prostu znikają z telefonu? Nic bardziej mylnego

Jeśli używasz Snapchata na Androidzie, może się wydawać, że wszystkie twoje snapy znikają po 24 godzinach od publikacji i po prostu już ich nie ma. Cóż, czas się obudzić.

Twoje snapy nie są usuwane

To znaczy – są usuwane, ale nie od razu, a na pewno nie po 24 godzinach, jak by się wydawało, patrząc na dostępność zdjęć opublikowanych na Snapchacie. Jeśli nie wylogujemy się z aplikacji (a umówmy się – kto tak robi?), kopie snapów można znaleźć ukryte w jednym z folderów w systemie Android. Twórcy narzędzia SnapRecovery są pewni, że potrafią takie dawno „zniknięte” snapy namierzyć i przywrócić do życia.

Trzeba podkreślić, że dotarcie do plików wygasłych snapów nie jest dziecinnie proste. Nie wystarczy pierwszy lepszy menedżer plików, by znaleźć folder o nazwie „chat_snap” i skopiować z niego zdjęcia. Programiści, którzy stworzyli SnapRecovery korzystali z aplikacji Snapchat w wersji v11.9.0.48 Beta, działającej na zmodyfikowanym Androidzie 10 w postaci LineageOS, oczywiście po operacji rootowania urządzenia. Dlatego też można założyć, że nasze snapy są względnie bezpieczne, nawet jeśli faktycznie nie są usuwane od razu po wygaśnięciu ich „daty ważności”.

Jak rozkazać snapom odejść?

Jeśli bardzo przeszkadza nam idea, że wygasłe snapy są przechowywane gdzieś na naszym urządzeniu, jest niezawodny sposób, by pozbywać się ich z folderu pełniącego funkcję czyśćca. Wystarczy wylogować się z aplikacji Snapchat. Wtedy pliki opuszczają folder „chat_snap” i przechodzą do bezpieczniejszego stanu usunięcia, z którego już znacznie trudniej je odzyskać. Wydaje się to być dość prostym rozwiązaniem, zwłaszcza w porównaniu z próbą przekonania znajomych by nigdy, ale to przenigdy nie publikowali naszych żenujących fotek, które przecież można w łatwy sposób przechwycić, robiąc zrzut ekranu w odpowiednim momencie.