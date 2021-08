Microsoft łata dziury w worku z pieniędzmi. Office na chromebookach wkrótce tylko przez internet

Microsoft odcina użytkowników chromebooków od aplikacji pakietu biurowego Office w wersji offline. W wrześniu ma nastąpić całkowite przejście na „internetowe doświadczenie”.

Microsoft blokuje aplikację Androida na chromebookach

Ponieważ Chrome OS to specyficzny system, umożliwiający logowanie się do sklepu Google Play instalowanie z niego aplikacji, tworzyło to czasem pewne komplikacje dla deweloperów, którzy wymagali poniesienia opłaty za korzystanie z wszystkich opcji swoich programów w wersji na desktopy, ale w wersji mobilnej ich aplikacje były bezpłatne. Jednym z takich deweloperów jest Microsoft.

Chrome OS to świetny system, ale dla Microsoftu trochę niewygodny

Żeby nie umożliwiać rosnącej liczbie użytkowników korzystania z programów pakietu Office w bezpłatnej wersji offline, Microsoft podjął decyzję, że 18 września zakończy wsparcie dla aplikacji Office i Outlook w Chrome OS i zacznie przekierowywać korzystające z nich osoby do ich webowych odpowiedników. Strona pomocy mówi wprost, że pakiet Office, OneNote i OneDrive na Androida nie będą już obsługiwane na Chrome OS.

Ciekawe, czy Microsoft ogarnie bałagan

Niektórzy już teraz raportują, że przejście na aplikacje web od Microsoftu komplikuje nieco sytuację użytkowników pakietu Office, którzy przyzwyczajeni są do pracy offline na chromebookach. Wszak do niedawna Microsoft jeszcze zachęcał takie osoby, by instalowały apki przeznaczone dla Androida. Teraz firma odwraca się od tego pomysłu, a otwieranie istniejących dokumentów za pomocą stacjonarnej, progresywnej aplikacji internetowej jest niemożliwe lub ograniczone w trybie offline.

Całkiem możliwe, że Microsoft do czasu wdrożenia zmian we wrześniu, zaproponuje użytkownikom Chrome OS jakieś ulepszenia, które pomogłyby pracować w programach pakietu Office na chromebookach, bez zauważalnego obniżenia funkcjonalności aplikacji.

Powyższa zmiana nie będzie miała wpływu na kształt i działanie aplikacji Office na Androida. Jeśli korzystamy z niej na swoich smartfonach i tabletach, to możemy spać spokojnie – praca offline w Wordzie czy Excelu wciąż będzie możliwa.