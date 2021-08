Usługa Play360 jest dostępna w Play już od maja 2018 roku, a po ponad roku rozszerzono ofertę o pakiet MAX. Teraz, po ponad dwóch latach, operator zdecydował się gruntownie zmodernizować rozwiązanie, które zapewnia klientom szereg benefitów za całkiem przystępną, miesięczną opłatę.

Play wprowadza gruntowne zmiany w usłudze Play360 – nowa oferta w tej samej cenie

Klientów z pewnością ucieszy informacja, że ceny pozostają takie same jak dotychczas, natomiast zmienia się zakres usług, dostępnych w obu pakietach. Za podstawowy wciąż zapłacą 20 złotych miesięcznie, natomiast za MAX – 30 złotych co miesiąc.

Reklama

Mowa tu jednak o wersji z umową na 24 miesiące, ponieważ bez niej ceny w obu przypadkach są wyższe aż o 50 złotych. To znacząca zmiana względem wcześniejszej oferty, w ramach której klienci płacili – odpowiednio – 30 złotych i 60 złotych miesięcznie przy umowie na czas nieokreślony.

Pakiet podstawowy wciąż zapewnia roczny limit kosztów napraw na poziomie 1200 złotych, natomiast w przypadku Play360 MAX zwiększono go z 2400 do 2800 złotych. Nie ma zaś liczbowego limitu napraw w ciągu roku. W usłudze Play360 dodano jednak do zakresu napraw dwie nowe pozycje: baterię i gniazdo ładowania.

Jeżeli klient, który wykupił pakiet MAX, odda smartfon do naprawy, bezpłatnie otrzyma na czas jej trwania zastępczy (z tym samym systemem operacyjnym). W przypadku usługi w wersji podstawowej trzeba za to zapłacić 55 złotych.

Dodatkowe usługi dla klientów Play360

Pakiety Play360 zawierają w sobie również dodatkowe usługi. Pierwszą z nich jest Czytelnia w Play by Legimi, w której od teraz klienci Play będą mogli nie tylko czytać e-booki, ale też słuchać audiobooki. Można z niej korzystać na czterech urządzeniach jednocześnie, a ponadto pobierać książki do pamięci wbudowanej, aby mieć do nich dostęp offline.

Kolejną dodatkową usługą jest Nawigacja w Play, która ma tę przewagę nad konkurencyjnymi rozwiązaniami, że nie pobiera transferu z pakietu. Trzecim profitem jest natomiast priorytetowa obsługa na infolinii – klienci, którzy wykupią pakiet Play360 (MAX), szybciej zostaną połączeni z konsultantem.

Usługę Play360 można kupić zarówno przy podpisywaniu umowy, jak i – co jest nowością – w dowolnym momencie w trakcie jej trwania.