Jak żegnać wakacje, to z przytupem. Play przygotował nie jedną, a aż kilka bardzo atrakcyjnych promocji, dzięki którym klienci mogą m.in. otrzymać drugi smartfon całkowicie za darmo.

W obozie Play nieustannie wiele się dzieje. Na początku tygodnia operator przedstawił nową ofertę internetu stacjonarnego bez zobowiązania, gdzie ceny zaczynają się już od 35 złotych miesięcznie (po rabatach). Na dzień dzisiejszy jest to najniższa cena na rynku w przypadku prędkości do 150 Mbit/s bez umowy terminowej.

Ogrom promocji w Play, w tym drugi smartfon za darmo. A to dopiero początek

Operator na tym jednak nie poprzestał, ponieważ właśnie zaprezentował nową ofertę na usługi głosowe w abonamencie. Klienci, którzy wybiorą objętą promocją taryfę, tj. Rodzina M, L oraz Play HOMEBOX, będą mogli otrzymać drugi smartfon za darmo. Do wyboru są cztery zestawy:

Oferta z drugim smartfonem za darmo dostępna jest na dedykowanej stronie internetowej Play.

źródło: Play

To jednak jeszcze nie wszystko, bowiem każda osoba, która wybierze abonament M, L lub HOMEBOX w opcji Solo, Duet lub Rodzina, otrzyma w prezencie od operatora dwukrotnie większy pakiet gigabajtów do wykorzystania z pełną prędkością na każdym numerze. W ofercie M będzie to więc 40 GB, w L – 140 GB, a w Play HOMEBOX aż 150 GB.

Żeby tego jeszcze było mało, powyższe promocje łączą się ze specjalną ofertą dla przenoszących numer z innej sieci, w ramach której przychodzący od konkurencji klient zapłaci za każdą kolejną kartę SIM tylko 25 złotych, bez względu na to, który abonament wybierze.

Nielimitowany internet mobilny już od 20 złotych miesięcznie

Ponadto operator proponuje również ofertę z dodatkową kartą SIM, zapewniającą nielimitowany dostęp do internetu, w tym 100 GB z pełną prędkością. Jej cena zaczyna się już od 20 złotych. Niniejsza oferta jest dostępna dla każdego klienta Play, który już posiada lub podpisze nową umowę na wybrany abonament głosowy. A jeżeli będzie chciał, może dobrać też jeden z routerów WiFi od 10 złotych miesięcznie.

Powyższa oferta jest dostępna także dla klientów, którzy nie mają żadnego abonamentu na usługi głosowe w Play i nie chcą podpisywać umowy z operatorem – dla nich cena wynosi 40 złotych miesięcznie w opcji z samą karą SIM (wcześniej było to 50 złotych).