PlayStation Plus teraz o połowę taniej! Sprawdzamy szczegóły promocji

Choć coroczne Days of Play już dawno za nami, to PlayStation postanowiło przygotować jeszcze jedną promocję dla wygłodniałych wrażeń graczy. Przez limitowany okres subskrypcja PlayStation Plus będzie dostępna o połowę taniej. Jak się jednak okazuje, obowiązują pewne ograniczenia.

50% obniżki, ale nie dla każdego

Obecna promocja PlayStation Plus to mały ewenement, ponieważ zwykle subskrypcję tę można wyrwać najtaniej w okolicach 160-170 złotych. Samo Sony obniżyło jednak jej cenę do 120 złotych, a oferta jest dostępna od 19 do 30 sierpnia 2021 roku. Jest tylko jeden haczyk – promocja jest dostępna jedynie dla nowych oraz powracających subskrybentów. Bez niespodzianki, bo każdy chętny przedłużyłby pakiet na kolejny rok za tak okazyjną cenę.

Korzyści z PlayStation Plus

Nie ma co ukrywać – Plus nie jest żadną konkurencją dla usługi Xbox Game Pass. Największym benefitem tej usługi są gry, jakie abonenci mogą co miesiąc dodać bezpłatnie do swojej biblioteki. Przeważnie są to pozycje wysokiej jakości – często do miesięcznych kolekcji wpadają gry ekskluzywne dla platformy – dlatego tak naprawdę opłacając Plusa na rok, można zapewnić sobie zapas rozrywki na lata. Sam korzystam z serwisu, odkąd zakupiłem swoje PlayStation 4, dzięki czemu zgromadziłem już potężną bibliotekę tytułów, z których w wiele prawdopodobnie nigdy nie zagram.

Innymi benefitami są chociażby PlayStation Plus Video Pass – dostępna niemalże ekskluzywnie dla Polski biblioteka filmów oraz seriali zrobionych przez Sony Pictures. Plus jest też wymagany do rozgrywki online, więc jeśli spędzacie mnóstwo czasu w pozycjach sieciowych, jest to niemalże zakup niezbędny. Zwłaszcza że dzięki temu możecie odkryć mnóstwo innych gier, w które inaczej nigdy moglibyście nie zagrać.

Warto też wspomnieć, że jeśli posiadacie konsolę PlayStation 5, to dodatkowym benefitem jest PlayStation Plus Collection, czyli selekcja wybranych gier najwyższej jakości na PlayStation 4, dzięki której łatwo zaczniecie przygodę z najnowszą konsolą Sony.

Subskrypcję PlayStation Plus możecie kupić w obniżonej o 50% cenie w oficjalnym sklepie PlayStation Store do 30 sierpnia 2021 roku 2021 roku. Po upływie 12 miesięcy zostanie automatycznie odnowiona w regularnej cenie.