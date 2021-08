Jeszcze więcej nowości w Xbox Game Pass! Sprawdzamy sierpniowe atrakcje

Tak, jak pisałem wczoraj przy okazji natywnego 4K w interfejsie Xbox Series X – strumień wiadomości z Zielonego obozu nie ma końca. Dzisiaj z kolei sprawdzamy nowości w abonamencie Xbox Game Pass. Tych jest zaskakująco sporo, dlatego warto rzucić okiem na to, w co będziemy mogli zagrać już teraz lub wkrótce.

Ofensywa nowości od EA

Choć prym w dzisiejszej zapowiedzi będą zdecydowanie wieść pozycje od Electronic Arts, Xbox Game Pass to nie tylko rozszerzenie abonamentu Elektroników. Rzućmy więc okiem na pełną listę, by móc potem przejść do dokładniejszej analizy:

Humankind – PC – 17 sierpnia,

Need for Speed Heat – chmura – 17 sierpnia,

Star Wars Battlefront II – chmura – 17 sierpnia,

Star Wars Jedi: Fallen Order – chmura – 17 sierpnia,

Recompile – chmura, konsola, PC – 19 sierpnia,

Train Sim World 2 – chmura, konsola, PC – 19 sierpnia,

Twelve Minutes – chmura, konsola, PC – 19 sierpnia,

Psychonauts 2 – chmura, konsola, PC – 25 sierpnia,

Myst – chmura, konsola, PC – 26 sierpnia.

Warto zwrócić uwagę na to, że pozycje od EA, czyli Need for Speed Heat oraz gry z uniwersum Star Wars, były już wcześniej dostępne w usłudze. Teraz jednak zostały dołączone do serwisu xCloud, więc i tam będziecie mogli sprawdzić jakość produkcji Elektroników.

Star Wars Jedi: Fallen Order – konieczna pozycja do ogrania dla fanów Gwiezdnych Wojen

Więcej i mocniej w Xbox Game Pass

Moją uwagę niewątpliwie zwróciła obecność Humankind na liście. Jest to strategia aspirująca do najwyższych lotów serii Civilization, a już teraz mogę Wam powiedzieć, że warto się nią zainteresować. Zwłaszcza że coś mi podpowiada, iż niedługo na łamach Tabletowo będziecie mogli przeczytać jej recenzję w moim wykonaniu.

Nie można też nie wspomnieć o Psychonauts 2! Ten niesamowity wytwór wyobraźni Tima Schafera oraz ekipy z Double Fine Productions zadebiutuje już niedługo, bo 25 sierpnia 2021 roku. Oryginalne Psychonauts (2004) było przez wiele polskich czasopism uznane swego czasu za jedną z najbardziej niedocenionych gier czasów PlayStation 2 oraz oryginalnego Xboxa.

Ta szalona platformówka do dzisiaj jest dostępna w Xbox Game Pass, więc być może to odpowiedni czas, by się z nią zapoznać przed premierą kontynuacji. Zwłaszcza że czasu nie pozostało już wiele.