Jest w czym wybierać: do laptopów Hyperbook trafiły procesory AMD Ryzen

Jeżeli chociaż trochę kojarzycie Hyperbooka, czyli polską firmę znaną i promowaną przez wielu twórców, to na pewno wiecie, że zdecydowana większość jej laptopów była wyposażona w procesory Intela. Wraz z rozwojem konkurencyjnych układów AMD Ryzen, producent doszedł do wniosku, że je również warto implementować w maszynach. Do oferty marki trafiło wiele laptopów wyposażonych w procesory AMD Ryzen najnowszej generacji.

Portfolio Hyperbooka stale się rozwija

Polska marka jakiś czas temu eksperymentowała z mobilnymi procesorami AMD Ryzen 4000, opartymi na mikroarchitekturze Zen 2. Co ciekawe, do rodziny Hyperbook NH5 Zen trafiały także desktopowe układy AMD z serii 3000 (również wykorzystujące dobra Zen 2).

To tak naprawdę cała historia producenta, jeżeli chodzi o stosowanie procesorów AMD. Hyperbook cały czas jednak rozwija swoją ofertę – portfolio polskiej marki zostało uzupełnione o kilka nowych propozycji dla tych, którzy poszukują laptopa z układami z serii AMD Ryzen 5000.

Do sprzedaży trafiły właśnie cztery kolejne konstrukcje z procesorami AMD Ryzen, które zainteresowani klienci mogą już zakupić. W ofercie znajdziemy nowe laptopy z niskonapięciowymi układami (z dopiskiem litery U), czyli dwa modele R15 Zen – pierwszy z Ryzenem 5 5500U, natomiast drugi z Ryzenem 7 5700U.

źródło: Hyperbook

Producent nie zapomniał także o wysokiej półce – portfolio uzupełniły modele NH5 Zen i NH7 Zen, które są wyposażone w procesor AMD Ryzen 7 5800H oraz kartę GeForce RTX 3060. Pod względem parametrów są to praktycznie te same konstrukcje, jednakże seria NH5 ma na pokładzie wyświetlacz o przekątnej 15,6 cala, natomiast NH7 może szczycić się ogromną (jak na notebook) 17,3-calową matrycą IPS.

Ponadto pod koniec sierpnia do sprzedaży trafią kolejne cztery modele oferujące komponenty ze średniej półki cenowej oraz sprzęt HEDT (układy CPU z dopiskiem X). Hyperbook ma w planach wprowadzenie na rynek modeli NH5 Zen i NH7 Zen z procesorem Ryzen 5 5600H i kartą GeForce RTX 3050 Ti oraz konfiguracje z układem Ryzen 9 5900HX, sparowanym z GPU GeForce RTX 3070.

Producent przygotował promocje dla klientów

Jak widać, Hyperbook ciągle rozbudowuje swoje portfolio o różne laptopy, nie tylko – jak wcześniej – gamingowe (co sugeruje obecność niskonapięciowych układów CPU). Najtańsza wersja ultrabooka z procesorem R5 5500U kosztuje 2999 złotych, natomiast modele z dedykowanymi GPU od 6499 złotych. To uczciwa cena, jak za takie możliwości.

Dodatkowo od 17 sierpnia do 7 września 2021 roku na stronie producenta obowiązuje promocja, dzięki której otrzymacie rabat w wysokości 200 złotych, mysz bezprzewodową Logitech, oprogramowanie antywirusowe AVG i torbę na laptop. Aby z niej skorzystać, należy wpisać kod rabatowy BTS2021 w koszyku, w polu KUPONY.