Smartfony typu rugged to często urządzenia z co najwyżej średniopółkową specyfikacją, bowiem osoby, które je kupują, nie mają wielkich wymagań w stosunku do parametrów technicznych. Nowy Cubot KingKong 7 niewątpliwie wyróżnia się na tle bezpośredniej konkurencji.

Specyfikacja Cubot KingKong 7 jest zaskakująca, jak na smartfon tej klasy

Bardzo mocną stroną, przynajmniej na papierze, nowego smartfona marki Cubot są jego aparaty, ponieważ na przodzie umieszczono jeden o rozdzielczości aż 32 Mpix, natomiast na tyle główny 64 Mpix, któremu towarzyszy 16 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym i 5 Mpix do zdjęć makro.

Ponadto producent podkreśla, że specyfikacja Cubot KingKong 7 obejmuje też akumulator o pojemności 5000 mAh, aczkolwiek – niestety – nie podaje maksymalnej mocy ładowania. To prawdopodobnie nie przypadek, bowiem w przeciwnym wypadku z pewnością stosowna informacja pojawiłaby się na stronie tego modelu.

Smartfon może pochwalić się również wyświetlaczem o przekątnej 6,36 cala i rozdzielczości Full HD+ 2300×1080 pikseli z okrągłym otworem w lewym górnym rogu na przywoływany już wyżej aparat do selfie i rozmów wideo.

Według producenta, mocną stroną modelu Cubot KingKong 7 ma być także procesor MediaTek Helio P60, ale trzeba tu zauważyć, że nie jest to już układ pierwszej świeżości, choć wciąż można go znaleźć na pokładzie wielu nowych smartfonów mniej znanych globalnie chińskich marek.

Warto tu dodać, że procesor nie zapewnia wsparcia dla sieci 5G i towarzyszy mu 8 GB RAM. Użytkownik będzie natomiast miał do dyspozycji 128 GB pamięci wbudowanej (odjąć to, co zajmuje system Android 11 i preinstalowane aplikacje), a w razie potrzeby może skorzystać też z karty microSD (obsługiwane są o pojemności do 256 GB).

Oprócz tego, specyfikacja Cubot KingKong 7 obejmuje jeszcze moduł NFC oraz obsługę systemów GPS, Glonass i Beidou, a także hybrydowy dual SIM (2x nano SIM lub SIM + microSD). Obudowa smartfona spełnia kryteria standardów IP68 i IP69K, zatem jest odporna na wnikanie wody, pyły i trudne warunki, jak wysokie ciśnienie czy wilgotność.

Cena Cubot KingKong 7

Regularna cena Cubot KingKong 7 została ustalona na 299,99 dolarów, co jest równowartością ~1170 złotych. 23 sierpnia 2021 roku, kiedy rozpocznie się jego sprzedaż, będzie jednak można go kupić za 179,99 dolarów (~700 złotych).