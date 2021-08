Szukasz smartfona z dużym ekranem? Ten może zwrócić Twoją uwagę

W komentarzach pod artykułami i na Facebooku Tabletowo często czytamy, że chcielibyście kupić kompaktowy smartfon z mniejszym wyświetlaczem. Cubot Max 3 to natomiast propozycja dla osób, które oczekują jak największego ekranu. W dodatku całkiem urodziwa.

Na rynku jest niewiele ciekawych smartfonów z małym ekranem. W Polsce właściwie da się je policzyć na palcach jednej ręki i w tym gronie znajdą się m.in. iPhone SE 2020, iPhone 8 i Asus ZenFone 8. Do tej listy można jeszcze dopisać Google Pixel 4a i Pixel 5, lecz ich ceny w kraju nad Wisłą nieszczególnie zachęcają do zakupu. Z drugiej strony większość klientów woli urządzenia z dużym wyświetlaczem, a nowy Cubot Max 3 oferuje naprawdę duży, chociaż producent poszedł na dość sporo kompromisów.

Specyfikacja Cubot Max 3

Elementem, który zwraca największą uwagę w przypadku tego modelu to – obok atrakcyjnego dla oka designu (przynajmniej panelu tylnego, który nasuwa skojarzenia z serią Huawei Mate) – wspomniany już kilkukrotnie ekran, bowiem ma on przekątną aż 6,95 cala. Niestety, wyświetlacz charakteryzuje się rozdzielczością jedynie HD+ 1640×720 pikseli (proporcje 18:9), a na dodatek pod nim znajduje się tzw. podbródek, przez co całe urządzenie jest naprawdę spore – ma wymiary 173x77x9,35 mm.

źródło: Cubot

Co jednak ciekawe, pokrywę panelu tylnego można zdjąć i wyjąć w kilka sekund ukrywający się pod nią akumulator o pojemności 5000 mAh. Niestety, nie do końca wiadomo, jakie złącze zastosował w tym smartfonie Cubot, ponieważ w specyfikacji umieszczono informację o „Micro USB Type-C (High Speed USB)”, co wzajemnie się wyklucza, a na grafikach promocyjnych nie widać tego elementu.

Specyfikacja Cubot Max 3 obejmuje również aparat o rozdzielczości 16 Mpix na przodzie, który umieszczono w okrągłym otworze w lewym górnym rogu ekranu, a także trzy na panelu tylnym: główny 48 Mpix i 5 Mpix do zdjęć makro, a także pomocniczy 0,3 Mpix.

Na pokładzie Cubot Max 3 znajduje się też procesor MediaTek Helio P22 1,8 GHz oraz 4 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej, którą można rozszerzyć przy pomocy karty microSD – w jednym miejscu producent podaje, że o maksymalnej pojemności 256 GB, a w innym już 1 TB. Najważniejsze jednak, że nie kosztem jednej karty SIM, ponieważ smartfon ma dwa dedykowane sloty na nano SIM.

Ponadto specyfikacja Cubot Max 3 obejmuje moduł NFC, natomiast Cubot nie wspomina nic o czytniku linii papilarnych, choć patrząc na grafiki promocyjne, można odnieść wrażenie, że został on zintegrowany z klawiszem zasilania (należy jednak założyć, że nie). Smartfon po wyjęciu z pudełka będzie pracował pod kontrolą systemu Android 11.

Cena Cubot Max 3, dostępność

Cena Cubot Max 3 nie została jeszcze podana, ale można się spodziewać, że będzie bardzo przystępna. Smartfon trafi oficjalnie do sprzedaży 23 sierpnia 2021 roku.