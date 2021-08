Twój zegarek Garmin doczekał się sporej aktualizacji! Sprawdź listę najważniejszych nowości

Jeśli jesteś posiadaczem jednego z zegarków z linii Garmin Fenix 6, Garmin Enduro lub Garmin Marq, bez zbędnego ociągania powinieneś sprawdzić dostępność nowej wersji oprogramowania, stworzonego z myślą o Twoim urządzeniu. Nowo wydana aktualizacja systemu dodaje parę ciekawych funkcji, które z całą pewnością przypadną do gustu zarówno profesjonalnym, jak i amatorskim sportowcom.

Aktualizacja zegarków Garmin – przegląd nowości

Trening fizyczny to nie tylko liczba spalonych w jego trakcie kalorii czy wyciśniętych „na klatę” serii – to także pot i zmęczenie, które są jego nieodłącznymi towarzyszami. Użytkownicy wspomnianych już wcześniej smartwatchy mogą teraz dać znać swojemu elektronicznemu asystentowi, jak bardzo wykonywane ćwiczenia dały im w kość.

Po zakończeniu każdego treningu do aplikacji Garmin Health oraz Garmin Connect, oprócz danych fizycznych, zostaną także wysłane subiektywne odczucia osób wykonujących ćwiczenia, co pozwoli zegarkowi lepiej dopasować intensywność przyszłych sesji do kondycji indywidualnego użytkownika.

Aktualizacja oprogramowania wprowadza również szereg ulepszeń do dobrze znanych już funkcji, jak chociażby „minut intensywności”. W zależności od częstotliwości wykonywanych kroków i skurczy mięśnia sercowego, zegarek zalicza poszczególne partie treningu do określonych z góry kategorii, takich jak „umiarkowana”, bądź „wyczerpująca”, za co przyznawane są punkty proporcjonalnie do włożonego wysiłku.

Nowa wersja systemu umożliwia otrzymanie informacji zwrotnej na temat okresów wzmożonej aktywności wraz z podglądem, pokazującym za co i kiedy zdobyto każdy punkt. Swoje postępy można będzie sprawdzić bezpośrednio z poziomu zegarka lub za pomocą dedykowanej aplikacji.

źródło: Garmin

Wśród nowości zauważonych przez redakcję Android Authority znalazło się również usprawnione szacowanie biologicznego wieku użytkownika. Dodatkowo, odtąd smartwatch będzie wyświetlał przydatne wskazówki i proponował konkretne ćwiczenia, aby jak najdłużej cieszyć się biologiczną młodością organizmu.

W grupie zawsze raźniej, dlatego po pobraniu aplikacji Garmin Connect Challenges użytkownicy omawianych zegarków będą mogli rzucić okiem na czekające na nich wyzwania i odkryć masę nowych odznak, które same proszą się o zdobycie. Nic tak w końcu nie motywuje, jak duch sportowej rywalizacji pomiędzy bliskimi sobie osobami.

To wszystkie z najważniejszych nowości, wprowadzonych wraz z najnowszą wersją oprogramowania, co wcale nie oznacza, że wszystkie. W zależności od jednostkowych potrzeb, ta sama funkcja może okazać się mniej lub bardziej praktyczna, dlatego zachęca się do przetestowania wszystkich wprowadzonych rozwiązań na własną rękę i samodzielnej oceny ich rzeczywistej wartości.