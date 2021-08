TAK, TAK, TAK! Xiaomi Mi MIX 4 i Mi Pad 5 (Pro) będą dostępne globalnie

Jeszcze przed premierą Xiaomi Mi MIX 4 pojawiły się informacje, że nie będzie on dostępny poza Chinami. W przypadku tabletów z serii Mi Pad 5 wcale by nas to natomiast nie zdziwiło. Tymczasem okazuje się, że najnowsze urządzenia Xiaomi mogą wkrótce trafić do sprzedaży na całym świecie!

Xiaomi Mi MIX 4 i Xiaomi Mi Pad 5 (Pro) będą dostępne globalnie

Xiaomi wprowadziło do Polski kilka smartfonów z serii Mi MIX (ostatnim był Xiaomi Mi MIX 3), więc spodziewaliśmy się, że jakiś czas po oficjalnej prezentacji do kraju nad Wisłą trafi również Xiaomi Mi MIX 4. Zaniepokoiły nas więc informacje, według których model ten mógł nie być dostępny globalnie.

źródło: Xiaomi Weibo

Moglibyśmy przymknąć na nie oko, gdyby nie fakt, że udostępniła je osoba, która pracuje w dziale, odpowiedzialnym za globalny PR produktów Xiaomi. Wygląda jednak na to, że najnowszy smartfon z serii Mi MIX będzie dostępny globalnie, ponieważ został on zauważony w Konsoli Google Play i na stronie wspieranych przez Google urządzeń.

Xiaomi Mi Mix 4 visits Google Supported Devices list and Google Play Console listing. Global launch seems imminent.#Xiaomi #MiMix4 pic.twitter.com/RunjbaRhTZ — Mukul Sharma (@stufflistings) August 12, 2021

Co więcej, podobnie jest również w przypadku tabletów z serii Xiaomi Mi Pad 5. Tutaj możemy jednak mówić o ogromnej niespodziance, ponieważ do tej pory żadne urządzenia z linii Mi Pad nie wyszły oficjalnie poza Chiny. Wielu konsumentów nad tym ubolewało i ściągało je na własną rękę za pośrednictwem chińskich platform zakupowych.

Część osób tego jednak pożałowała, ponieważ z jakiegoś powodu Xiaomi traktowało kwestię wsparcia swoich tabletów po macoszemu. To nie brzmi dobrze i obiecująco w kontekście serii Xiaomi Mi Pad 5, ale miejmy nadzieję, że tym razem producent postąpi tak, jak oczekują od niego użytkownicy. A są na to nadzieje, ponieważ wraz z nowymi tabletami zaprezentował nowy interfejs MIUI for Pad, co sugeruje, że podszedł do tematu oprogramowania na poważnie.

Xiaomi Mi Pad 5, Mi Pad 5 Pro, and Mi Pad 5 Pro 5G visit Google Supported Devices list and Google Play Console listing.#Xiaomi #MiPad5 #MiPad5Pro pic.twitter.com/fUaAhysbsU — Mukul Sharma (@stufflistings) August 12, 2021

Pozostaje mieć nadzieję, że Xiaomi Mi MIX 4 i tablety z serii Mi Pad 5 zadebiutują na arenie międzynarodowej już wkrótce, choć na tę chwilę trudno powiedzieć, kiedy dokładnie się to stanie.