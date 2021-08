Samsung Galaxy A03s zadebiutuje lada moment. Wiemy o nim prawie wszystko

Wszystko wskazuje na to, że Samsung przygotowuje się do wprowadzenia na rynek „drugiej tury” smartfonów, a drugą połowę 2021 roku zdominują modele z literką „s” w nazwie. Obok Galaxy A52s 5G na horyzoncie pojawił się bowiem również budżetowy Samsung Galaxy A03s.

Co ciekawe, pierwsze wzmianki o modelu Samsung Galaxy A03s ujrzały światło dzienne już w maju, lecz wciąż nie doczekaliśmy się jego oficjalnej premiery. Samsung prawdopodobnie nie będzie jednak dłużej zwlekał z wprowadzeniem tego smartfona na rynek, szczególnie że właśnie poznaliśmy jego pełną specyfikację i cenę – a to musi oznaczać, że sprzedaż rozpocznie się lada chwila.

Reklama

Specyfikacja Samsung Galaxy A03s

Smartfon zaoferuje wyświetlacz TFT typu Infinity-V o przekątnej 6,5 cala i rozdzielczości HD+ 1600×720 pikseli, co przełoży się na 269 ppi. W tej kwestii nie zajdzie zatem żadna zmiana względem bezpośredniego poprzednika, tj. Galaxy A02s.

Samsung Galaxy A03s (źródło: 91mobiles)

Specyfikacja Samsung Galaxy A03s obejmować będzie również procesor MediaTek Helio P35, podczas gdy poprzednia generacja bazowała na układzie Qualcomm Snapdragon 450. Oczywiście o obsłudze sieci 5G nie ma mowy, natomiast smartfon w najwyższej konfiguracji zaoferuje aż 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej, aczkolwiek na tę chwilę nie wiadomo, czy ta również trafi do sprzedaży w Europie. Na pewno bowiem na Starym Kontynencie pojawi się wersja z 3 GB RAM i 32 GB pamięci wewnętrznej. Naturalnie nie zabraknie możliwości rozszerzenia tej ostatniej.

Ponadto specyfikacja Samsung Galaxy A03s obejmie też potrójny aparat na panelu tylnym (13 Mpix + 2 Mpix do zdjęć makro + 2 Mpix do pomiaru głębi) i pojedynczy o rozdzielczości 5 Mpix na przodzie, a także akumulator o pojemności 5000 mAh. Galaxy A02s obsługuje ładowanie przewodowe o mocy 15 W, zatem spodziewamy się podobnej sytuacji w modelu nowej generacji. Całość ma pracować pod kontrolą systemu Android 11 z nakładką One UI 3.1.

Cena Samsung Galaxy A03s w Europie

Cena Samsung Galaxy A03s w Europie ma zostać ustalona na 149 euro, co przy obecnym kursie jest równowartością ~680 złotych. Dla przypomnienia, Samsung Galaxy A02s kosztował na start na Starym Kontynencie dokładnie tyle samo, natomiast w Polsce 699 złotych. Trzeba tu jednak zaznaczyć, że w obu przypadkach mowa o konfiguracji z 3 GB RAM i 32 GB pamięci wbudowanej.