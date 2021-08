realme kończy z serią „X”. Co zamiast niej?

realme to marka, która wydaje się coraz mocniej naciskać na gigantów branży. Rosnąca sprzedaż na rynkach zachodnich pozwala myśleć o coraz większej ekspansji. W swoim portfolio realme ma klika serii smartfonów, które są mniej lub bardziej rozpoznawalne w zależności od rejonu świata. Teraz producent uznał, że pora uporządkować nieco swoje linie wydawnicze.

Świetne wyniki w Polsce

Ofensywa firmy realme w Polsce trwa w najlepsze. Najlepszym dowodem na to są fenomenalne wyniki firmy na naszym rynku. Według badań przeprowadzonych przez firmę Canalys, za drugi kwartał bieżącego roku, chiński producent przebojem wdarł się na podium, zajmując trzecie miejsce pod względem liczby dostarczonych na rynek smartfonów. realme wyprzedziło tym samym w rankingu Apple i Lenovo (Motorolę), ustępując pola tylko Samsungowi i Xiaomi.

Reklama

Realme trzecim dostawcą smartfonów w Polsce (fot. realme)

To, co jednak najistotniejsze z punktu widzenia przeprowadzonej analizy, to niebywały wzrost dostarczonych urządzeń, o aż 10685% w porównaniu do analogicznego badania rok temu. Był to okres, w którym firma na dobrą sprawę dopiero przecierała szlaki na rodzimym rynku. Nic zatem dziwnego, że wynik jest tak kosmicznie wysoki.

Realme kończy z serią „X”

W wywiadzie przeprowadzonym dla serwisu TechRadar, CEO firmy na Indię i Europę, Madhav Sheth przyznał, że producent zamierza dokonać pewnych zmian w linii wydawniczej. W związku z podjętymi na najwyższych szczeblach decyzjami, seria smartfonów, oznaczana literką „X”, nie będzie już dłużej kontynuowana. Oznacza to, że na rodzimym rynku model X50 Pro 5G będzie ostatnim przedstawicielem tejże serii. Oprócz niego w Polsce debiutowały urządzenia, takie jak realme X3 Superzoom czy popularny swego czasu model X2 Pro.

Seria „GT” wskoczy w miejsce modeli z dopiskiem „X” (fot. Andrzej Libiszewski, Tabletowo.pl)

Jak jednak powszechnie wiadomo – świat nie lubi próżni. To powiedzenie odnosi się także do portfolio realme. Szef marki wspomina, że zawieszenie produkcji smartfonów z serii „X”, nie oznacza, że w ich miejsce nie pojawią się nowe urządzenia. Najzwyczajniej w świecie seria ta zostanie zastąpiona przez inną. Jak czytamy w wywiadzie, rolę tę mają przyjąć smartfony z dopiskiem „GT”.

Pierwszy z nich zdążył już zadebiutować w Polsce. Recenzję realme GT możecie przeczytać na naszym portalu. Bardzo możliwe, że w najbliższym czasie doczekamy się także debiutu modelu realme GT Master Edition, czyli nieco ulepszonej wersji podstawowej.