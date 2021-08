Aplikacje systemowe w Windows 11 zostaną odświeżone – zobaczcie pierwsze z nich

Można było spodziewać się tego, że wraz ze zmianą wyglądu całego systemu, kluczowe aplikacje systemowe Windowsa również ulegną zmianom. Microsoft zapowiedział właśnie na blogu aktualizacje pierwszych czterech i nie jest to jedynie kosmetyka.

Najnowsze zmiany przywędrują najpierw do deweloperów pracujących z nowym wydaniem Windows 11. Ostatecznie i tak wszyscy ujrzymy te aplikacje na swoich komputerach, więc warto wspomnieć o nadchodzących modyfikacjach, jakimi podzielił się z nami Microsoft. Na pierwszy ogień poszły: Narzędzie Wycinanie, Kalkulator, Poczta i Kalendarz.

Całkiem nowe Narzędzie Wycinanie

Aplikacja „Snipping Tool” zastąpi i połączy w sobie funkcjonalność znanych z Windowsa 10 Narzędzia Wycinanie oraz Snip & Sketch. Nowa aplikacja czerpie wiele z wyglądu klasycznego narzędzia do wycinania, ale dodaje też kilka nowych elementów. Nadal będzie funkcjonować skrót klawiszowy (WIN + SHIFT + S), ale wywoła on nowe menu pozwalające na zrobienie zrzutu ekranu na kilka różnych sposobów – w kształcie prostokąta, nieregularnego wycinka, całego okna, lub całego pulpitu.

Nowe menu pojawiające się podczas robienia zrzutu ekranu (fot. Microsoft)

Nie zabraknie też opcji edytowania uchwyconego elementu. Nowy Snipping Tool zapewni między innymi możliwość dodania adnotacji i ulepszy przycinanie.

Jest też dobra wiadomość dla fanów trybu ciemnego. Nowe aplikacje w Windows 11 same dostosują się do ustawionego trybu, lub pozwolą na dostosowanie wyglądu w ustawieniach, niezależnie od tego czy pracujemy w trybie ciemnym, czy jasnym.

Jasny tryb Snipping Tool

Ciemny tryb Snipping Tool fot. Microsoft

Kalkulator w Windows 11 otrzyma zupełnie nowe oblicze

Podobnie jak w przypadku nowego narzędzia do wycinania, kalkulator także otrzyma możliwość niezależnego ustawienia trybu kolorystycznego. Oprócz tego, Microsoft twierdzi, że cała aplikacja została napisana na nowo przy pomocy C#, aby więcej osób mogło przyczynić się do jej rozwijania na GitHubie.

Poza znanymi trybami kalkulatora prostego i naukowego, odświeżona aplikacja w Windows 11 otrzyma tryb dla programisty oraz możliwość wprowadzania kilku wykresów na osi, ponad 100 jednostek i walut do przekonwertowania, specjalne narzędzia dla działań trygonometrycznych i wiele innych.

Drobne modyfikacje znanych apek

Aplikacje Poczty i Kalendarza otrzymały głównie zmiany kosmetyczne. Jak w przypadku poprzednich aplikacji, możliwe będzie dostosowanie ich trybu kolorystycznego. Oprócz tego, obie aplikacje zyskały odświeżony wygląd, pasujący do identyfikacji wizualnej Windowsa 11, czyli pojawiły się zaokrąglone rogi i pół-prześwitujące elementy okna aplikacji. Trzeba przyznać, że prezentują się naprawdę zgrabnie.

Odświeżona aplikacja kalendarza w trybie jasnym

Nowy wygląd aplikacji Poczty w trybie ciemnym fot. Microsoft

Choć opisane zmiany jako pierwsze pojawią się w wersji beta Windowsa 11 przeznaczonej dla deweloperów, wszyscy posiadacze „bet” ramach programu Windows Insider mogą spodziewać się ich w którejś z późniejszych aktualizacji.