Android 10 na smartfonach Samsung Galaxy A40 już w Polsce

Producenci smartfonów powoli opanowują sytuację, jeśli chodzi o aktualizowanie swoich urządzeń działających na Androidzie. „Najwyższy czas”, ktoś mógłby stwierdzić, przypominając sobie, że dziesiąte wydanie tego systemu zostało zaprezentowane na początku września ubiegłego roku.

Nasi niezawodni Czytelnicy donoszą, że na telefonach Samsung Galaxy A40 pojawiają się powiadomienia o możliwości pobrania nowej wersji Androida. Wymaga to odliczenia od pakietu mobilnego około 1,5 GB danych. Jeśli będziemy polegać na przesyle przez Wi-Fi, informacja o gabarytach paczki aktualizacyjnej jest dla nas drugorzędna. Ważniejsze jest to, co Android 10 zmienia w średniopółkowcu Samsunga.

Android 10 na Galaxy A40 – co nowego?

Na liście zmian znajduje się między innymi:

tryb ciemny

nowe ikony i kolory

pełnoekranowe gesty nawigacyjne

rozszerzone informacje o stanie baterii w Ustawieniach

funkcje Cyfrowego dobrostanu

poprawki aplikacji Kontakty Samsung

Oprócz zmiany wersji systemu, aktualizacja zapewnia instalację poprawek zabezpieczeń datowanych na 1 marca 2020 roku. Sam interfejs urządzenia doczekał się lekkiego odświeżenia, choć użytkownik będzie miał nadal do czynienia ze sprawdzonym interfejsem One UI.

dzięki Mateusz za info i zdjęcia!

