Kochają je miliony. Niesamowity wzrost sprzedaży Chromebooków

Komputery z Chrome OS, które jeszcze do niedawna były uważane tylko za urządzenia do przeglądania internetu, cieszą się coraz większa popularnością. Co więcej, Chromebooki odnotowują naprawdę ogromne wzrosty w ostatnich kwartałach.

Świetne wyniki Chromebooków

Dla wielu osób Chromebooki mogą okazać się świetną alternatywą dla komputerów z Windowsem czy Maków. Owszem, nadal w niektórych zadaniach wypadają dość słabo lub w ogóle nie są w stanie ich zrealizować, ale nie każdy jest przecież profesjonalistą, potrzebującym konkretnego oprogramowania do pracy albo gamingowego potwora do gier.

Urządzenia z Chrome OS, mimo wciąż występujących braków, w określonych zastosowaniach sprawdzają się wyśmienicie. Do tego dochodzi często niska cena, a także wysoka stabilność systemu operacyjnego. Nic więc dziwnego, że rośnie zapotrzebowanie na takie komputery. Szczególnie teraz, gdy coraz częściej potrzebujemy po prostu „terminala” dającego dostęp do zasobów w internecie.

Jak wynika z danych udostępnionych przez Canalys, wysyłki Chromebooków w drugim kwartale 2021 roku wzrosły o 74,7% względem analogicznego okresu w zeszłym roku. Należy mieć na uwadze, że podobnych wyników nie zobaczymy obecnie na rynku komputerów z Windowsem, tabletów czy nawet smartfonów.

Nawet trzycyfrowe wzrosty

Największym producentem, który zgarnął aż 36,4% całego rynku w minionym kwartale, okazało się HP. Sprzedaż Chromebooków firmy (do sklepów) wyniosła 4,32 mln egzemplarzy, co oznacza wzrost o 115,7% rok do roku. Druga pozycja należy do Lenovo – 2,56 mln sztuk, ze wzrostem na poziomie 81,5%. Natomiast podium zamyka Acer z 1,86 mln komputerów i skokiem o 83%.

Z pierwszej piątki tylko Dell zaliczył spadek o 8,7% względem drugiego kwartału w 2020 roku. Z kolei Samsung z wynikiem 1,09 mln Chromebooków może pochwalić się skokiem o 324,4% rok do roku. Pozostali producenci, ujęci łącznie pod nazwą „Others”, osiągnęli niewielki wzrost o 3,6%, dostarczając 0,91 mln urządzeń.

Niewykluczone, że w najbliższych kwartałach będziemy obserwować coraz lepszą sprzedaż komputerów z Chrome OS. Tym bardziej, że cały czas rozwijane są ich możliwości, a na rynku przybywa naprawdę ciekawych sprzętów, które powoli zaczynają spełniać oczekiwania także bardziej wymagających klientów.