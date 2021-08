Nowy Alldocube iPlay 40 5G to przystępny cenowo tablet z modemem 5G

Marka Alldocube już jakiś czas temu zdradziła, że nosi się z zamiarem wprowadzenia na rynek swojego pierwszego tabletu, który będzie obsługiwał sieć 5G. Nie czekaliśmy długo na jego oficjalną premierę – Alldocube iPlay 40 5G właśnie trafił do sprzedaży.

Specyfikacja Alldocube iPlay 40 5G

Obsługa sieci piątej generacji to najważniejsza cecha tego tabletu, więc wypada zacząć właśnie od niej. Urządzenie ma na pokładzie procesor MediaTek Dimensity 720 ze zintegrowanym modemem 5G i według informacji, podawanych przez producenta, obsłuży częstotliwości N1/N3/N28/N41/N77/N78/N79 oraz technologie SA i NSA.

Tablet zaoferuje swoim właścicielom również 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej typu UFS, którą będą mogli rozszerzyć przy pomocy karty microSD o pojemności nawet 2 TB. Od razu można wspomnieć, że producent zapewnił dedykowany slot na nią, obok dwóch miejsc na karty SIM.

Specyfikacja Alldocube iPlay 40 5G obejmuje też wyświetlacz IPS o przekątnej 2000×1200 pikseli, co przekłada się na 225 ppi. Ekran ma zaokrąglone rogi i otaczają go symetryczne oraz stosunkowo wąskie ramki. Producent wspomina również, że można go obsługiwać także rysikiem, aczkolwiek stylus trzeba dokupić osobno, bowiem nie wchodzi on w skład zestawu sprzedażowego.

W przeciwieństwie do ładowarki o mocy 18 W, za pomocą której użytkownicy naładują akumulator o pojemności 6000 mAh (przez port USB-C ze wsparciem dla USB OTG). Ponadto tablet ma aparat o rozdzielczości 13 Mpix na tyle i 5 Mpix na przodzie oraz system operacyjny Android 11 z nowym interfejsem marki o nazwie GUI.

W przypadku Alldocube iPlay 40 5G trzeba jeszcze wspomnieć o obsłudze systemów pozycjonowania GPS, Glonass, Galileo i Beidou, a także dwóch częstotliwości WiFi (2,4 GHz i 5 GHz). Użytkownicy z pewnością docenią również obecność dwóch głośników, które według deklaracji producenta mają zapewnić wysokiej jakości dźwięk. Tablet ma wymiary 156,5×246,7×8,2 mm i waży 475 gramów.

Cena Alldocube iPlay 40 5G

Cena Alldocube iPlay 40 5G została ustalona na 2499 juanów, co jest równowartością ~1500 złotych. Tablet jest już dostępny w Chinach, ale niewykluczone, że w niedalekiej przyszłości będą go mogli kupić (za pośrednictwem chińskich platform e-commerce) również klienci z całego świata.