Huawei notuje znaczny spadek przychodów – co dalej?

Huawei coraz mocniej odczuwa sankcje nałożone przez Amerykanów. Koncern zanotował spadek przychodów aż o 29% w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Huawei publikuje wyniki sprzedaży

Huawei opublikował swój raport sprzedaży za pierwszą połowę 2021 roku, z którego płynie jasny przekaz: przyszłość chińskiego producenta nie rysuje się w jasnych barwach. Firma zanotowała spadek przychodów aż o 29,4% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku (od początku stycznia do końca czerwca). Czy to zapowiedź jeszcze większych kłopotów firmy?

Reklama

Przychód Huawei wyniósł dokładnie 320,4 mld juanów chińskich, co w przeliczeniu daje około 49,5 mld dolarów. Z punktu widzenia przeciętnego klienta jest to ogromna suma, ale spadek przychodów na poziomie niemal 30% rok do roku oznacza poważne problemy dla każdej firmy.

W 2019 roku amerykański rząd nałożył sankcje na firmę Huawei, zarzucając jej ścisłą współpracę z chińskimi władzami. Konsekwencją wprowadzonych ograniczeń było m.in. wyłączenie wszystkich usług Google na urządzeniach marki Huawei. Nie dziwi zatem fakt, że klienci mniej chętnie sięgali po najnowsze smartfony lub tablety marki Huawei. Szczególnie widać to w wynikach finansowych za sprzedaż konsumencką (na użytek zwykłych klientów). W tym aspekcie firma odnotowała największy spadek przychodów, sięgający niemal 47% w porównaniu z rokiem poprzednim.

W drugim kwartale 2020 roku Huawei był liderem w sprzedaży smartfonów. Zanim jednak efekty amerykańskich sankcji można było zaobserwować, musiało minąć trochę czasu. Obecnie smartfony Huawei nie znajdują się już nawet w pierwszej piątce najczęściej kupowanych telefonów.

Huawei Mateview GT – jedno z urządzeń, którymi Huawei chce powalczyć o portfele klientów

Czy jest ratunek dla Huawei?

Zauważalnie niższe przychody firmy Huawei skomentował Eric Xu – przewodniczący chińskiego koncernu. Zgodnie z jego zapewnieniami, firma opracowała już strategię swojej działalności na najbliższych pięć lat. W tym czasie zamierza się skupić na przetrwaniu, oferując swoim klientom najbardziej praktyczne rozwiązania.

Co prawda nie sprecyzował, co konkretnie ma na myśli, ale patrząc po ostatnich premierach, można wywnioskować, że urządzenia z innych gałęzi rynku, jak monitory, komputery czy nawet… myszki.

ostatnie nowości Huawei – wśród nich nie ma smartfonów

Warto zauważyć, że ograniczenia nałożone na Huawei przez Stany Zjednoczone nie dotyczą tylko usług Google, ale i całego zaplecza technologicznego, oferowanego m.in. przez firmy Intel czy Qualcomm. Konsekwencją takiej polityki jest chociażby brak możliwości zakupu przez Huawei amerykańskich chipów 5G.

Przypomnijmy, że ze względu na brak współpracy z Google oraz chęć uniezależnienia się od rozwiązań z Ameryki, Huawei zaprezentowało w tym roku swój autorski system operacyjny HarmonyOS. Czy takie rozwiązanie zdobędzie przychylność użytkowników, przekonamy się już wkrótce.