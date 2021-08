Korzystasz z Google One? Może zyskasz rabat na Play Pass, łącząc usługi

Abonament Google One swoją przygodę rozpoczął w 2018 roku, początkowo oferując jedynie możliwość dokupienia dodatkowej przestrzeni w chmurze w ramach niewielkiej, comiesięcznej opłaty. Obecnie obejmuje on także pomoc w rozwiązywaniu problemów udzieloną przez najlepszych ekspertów z Google, opcję przyznania członkom rodziny dostępu do dzielonego Dysku oraz kilka innych udogodnień, na przykład tańsze rezerwacje hoteli, czy środki do wykorzystania w sklepie z aplikacjami. Według najnowszych doniesień, gigant z Mountain View ma planować połączenie omawianej usługi z Google Play Pass.

Użytkownicy potrzebujący więcej miejsca na swoje dane niż 15 GB oferowanych na start przy zakładaniu nowego konta Google, mają do wyboru trzy płatne plany: 100 GB za 8,99 złotych miesięcznie, 200 GB za 13,99 złotych miesięcznie lub 2 TB za 46,99 złotych miesięcznie. Jeżeli do tego zdecydowaliby się jeszcze na „przepustkę” Play Pass, musieliby liczyć się z dodatkowym wydatkiem 22,99 złotych miesięcznie. Bliższa integracja obu usług wydaje się zatem rozsądnym krokiem, w szczególności, że konkurencja również decyduje się na podobne rozwiązania.

Google One + Play Pass = …?

Redakcja 9to5Google dotarła do plików APK sugerujących, że firma z Mountain View ma planować, w bliżej nieokreślonej przyszłości, połączenie subskrypcji Google One i Play Pass. Jak to ma wyglądać? Otóż dotychczasowi abonenci pierwszego z nich, podobnie jak inni użytkownicy, będą mogli skorzystać z „przepustki” w ramach darmowego okresu. Jeżeli natomiast zdecydują się na jej przedłużenie, otrzymają do niej dostęp w promocyjnej cenie w ramach subskrypcji Google One. Co więcej, ten sam Play Pass będzie można współdzielić ze wszystkimi członkami rodziny.

Niestety, niewiele wiadomo poza tym, co zostało już powiedziane. Na dzień dzisiejszy nieznana jest oficjalna data premiery ani wysokość rabatu, który będzie przysługiwał abonentom Google One w momencie łączenia usług.