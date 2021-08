Google Pixel 5a 5G zadebiutuje jeszcze w tym miesiącu (w tylko dwóch krajach!)

Z niecierpliwością wyczekujemy premiery smartfonów Google Pixel 6 i Pixel 6 Pro, jednak zadebiutują one dopiero za kilka miesięcy. Znacznie wcześniej na rynek trafi inny nowy model – Google Pixel 5a 5G. Właśnie dowiedzieliśmy się, kiedy się to stanie. Niestety, będzie on dostępny tylko w dwóch krajach.

Jest (nieoficjalna) data premiery Google Pixel 5a 5G!

Na początku kwietnia 2021 roku pojawiły się informacje, że model ten został anulowany przez producenta, lecz Google niemal natychmiast je zdementowało i zapowiedziało, że smartfon trafi na rynek w podobnym terminie, co Google Pixel 4a 5G.

Ten ostatni zadebiutował 30 września 2020 roku, ale okazuje się, że Google Pixel 5a 5G wejdzie do sprzedaży znacznie wcześniej. Jak bowiem donosi Jon Prosser, smartfon zostanie zaprezentowany już 26 sierpnia 2021 roku, czyli za trzy tygodnie. Niestety, nie będzie tak szeroko dostępny jak inne Pixele, ponieważ trafi wyłącznie do sklepów Google (internetowych i stacjonarnych) w Stanach Zjednoczonych i Japonii. Warto tu dodać, że listę krajów oficjalnie podało przy okazji dementowania doniesień o anulowaniu Pixela 5a samo Google.

źródło: OnLeaks

Specyfikacja Google Pixel 5a 5G i cena

Specyfikacja Google Pixel 5a 5G nie będzie szczególnie wyśrubowana. Według nieoficjalnych informacji, smartfon zostanie wyposażony w wyświetlacz o przekątnej 6,4 cala, który będzie mógł odświeżać obraz z częstotliwością 90 Hz. Ponadto można się spodziewać, że Google zastosuje w tym modelu ekran OLED.

Specyfikacja Google Pixel 5a 5G obejmować ma również procesor Qualcomm Snapdragon 765G, którego nie spotyka się już w nowych smartfonach. Zostanie on sparowany z 6 GB RAM, natomiast pojemność pamięci wbudowanej nie jest znana. Wiadomo natomiast, że na pokładzie smartfona znajdą się podobne aparaty, co w modelu Google Pixel 4a, tj. o rozdzielczości 8 Mpix na przodzie i duet 12 Mpix z OIS + 16 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym na tyle.

źródło: OnLeaks

Google Pixel 5a 5G zaoferuje też 3,5 mm złącze słuchawkowe i akumulator o pojemności 4650 mAh (bez obsługi ładowania indukcyjnego). Smartfon zostanie zamknięty w pyło- i wodoszczelnej obudowie z certyfikatem IP67.

Według informacji, które udostępnił Jon Prosser, cena Google Pixel 5a 5G została ustalona na 450 dolarów. Dla porównania, Google Pixel 4a 5G kosztował na start od 499 dolarów, a Google Pixel 5 – od 699 dolarów.