Seria AMD Radeon RX 6000 rzadko trafia do naszych komputerów. Wolimy karty NVIDII

NVIDIA praktycznie od zawsze mogła szczycić się ogromną sprzedażą swoich kart graficznych. Wysoki popyt na układy Zielonych na rynku komputerów dla graczy jest spowodowany renomą marki oraz najnowszymi technologiami implementowanymi do układów GeForce RTX. Konkurencja w postaci serii AMD Radeon RX 6000 obecnie ma spore problemy w segmencie kart graficznych, bowiem NVIDIA GeForce zdecydowanie częściej trafia do naszych komputerów osobistych.

Karty AMD Radeon RX 6000 bardzo rzadko trafiają do pecetów

Najnowsza generacja kart graficznych z obozu AMD cechuje się bardzo zbliżoną wydajnością do konkurencyjnych jednostek NVIDIA GeForce. Radeon RX 6900 XT bezpośrednio konkuruje w zasadzie z dwoma kartami – RTX 3090, który bardziej pasuje pod linię Titan niż RTX oraz z flagowym GeForce RTX 3080 Ti. Mimo obsługi funkcji Ray Tracing, karty AMD stosunkowo niedawno otrzymały technologię upscalowania obrazu w postaci AMD FidelityFX Super Resolution. Trzeba zaznaczyć fakt, że narzędzie jest na początkowym etapie rozwoju – a konkurencyjne rozwiązanie NVIDIA Deep Learning Super Sampling jest zdecydowanie bardziej dopracowane.

Z pomocą przychodzi nam baza danych Steama, gdzie gigant oferuje ogólnodostępną ankietę dotyczącą sprzętu i oprogramowania. Jak widzimy w zakładce Systemy DX10/11/12, karty AMD Radeon RX 6000 oparte na mikroarchitekturze RDNA 2 (Big Navi) pojawiają się tam bardzo, ale to bardzo rzadko. Naturalnie, na danej stronie znajdziemy kilka bibliotek API – DirectX 10, 11 oraz 12, a nawet Vulkan. W dzisiejszym porównaniu wykorzystam dane z DX 12.

AMD Radeon RX 6900 XT (źródło: AMD)

Cóż, wszyscy fani AMD nie będą pocieszeni danymi – najbardziej „popularnym” układem z rodziny Big Navi jest Radeon RX 6700 XT, który na podstawie danych z lipca znalazł miejsce w 0,12% przetestowanych komputerów. Dalej nie będzie lepiej, bowiem im układ jest droższy, tym cechuje się mniejszą popularnością – a w obecnym momencie w portfolio AMD nie ma bardziej budżetowej karty z rodziny Radeon RX 6000 niż 6700 XT.

Co ciekawe, Radeon RX 6800 XT jest dwa razy bardziej popularny niż podstawowy model RX 6800, ponieważ model z dopiskiem XT trafił do 0,10% testowanych komputerów, a wariant bez XT tylko do 0,05%. Najbardziej flagowy układ oparty na mikroarchitekturze RDNA 2, czyli Radeon RX 6900 XT, trafił do 0,08% testowanych komputerów. Dodając powyższe wyniki, obecna generacja kart graficznych AMD Radeon 6000 w ankiecie Steama trafiła do… 0,35% komputerów.

Kompletna dominacja NVIDII nad AMD

Jak już wcześniej wspomniałem, NVIDIA na przestrzeni czasu uzyskała uznanie wśród entuzjastów sprzętu komputerowego. Cała seria AMD Radeon RX 6000 trafiła do mniejszej ilości komputerów niż jeden flagowy model z obozu Zielonych. Przykładowo, GeForce RTX 3090 znalazł miejsce w 0,38% testowanych komputerów. Mniej zaawansowane karty NVIDII to już większy procent – ankieta wskazuje, że GeForce RTX 3070 obejmował 1,56% testowanych systemów.

W czasach, gdy ciężko dostać kartę graficzną, z wiadomych względów porównanie może mieć mniejsze znaczenie. To, że seria Radeon RX 6000 w ankiecie Steama pojawiła się w 0,35% testowanych komputerów nie znaczy, że faktycznie tak słabo się sprzedaje, bowiem nie każdy posiadacz karty Big Navi wykonuje takie testy. Gdy ceny kart graficznych wrócą do normy i AMD wreszcie wprowadzi swoje bardziej budżetowe układy, dysproporcja może ulec diametralnej zmianie.