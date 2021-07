Hojna promocja: nawet 900 złotych zwrotu po zakupie Galaxy S21

Smartfony z serii Galaxy S21 były, są i będą jedynymi flagowcami o „klasycznej” budowie na 2021 rok kalendarzowy, bowiem nowy Galaxy Note nie pojawi się na rynku w tym roku, a składane konstrukcje to zupełnie inna kategoria urządzeń. Samsung regularnie stara się zachęcić klientów do zakupu tegoroczonych eSek, a teraz ma w tym pomóc wizja zwrotu nawet 900 złotych po ich zakupie.

Hojna promocja: nawet 900 złotych zwrotu po zakupie smartfona z serii Galaxy S21

To już nie pierwsza promocja na tegoroczne flagowce Samsunga, lecz niewątpliwie najbardziej hojna, bowiem po ich zakupie można otrzymać nawet 900 złotych zwrotu na konto bankowe. Co ważne, bez konieczności odsprzedawania starego smartfona. Lista czynności, jakie trzeba wykonać, aby skorzystać z tejże oferty, nie jest długa. Cały proces powinien przebiec szybko i gładko, bez zbędnych komplikacji.

Oferta promocyjna obejmuje wszystkie modele z serii Galaxy S21, aczkolwiek kwota zwrotu jest różna, choć w każdym przypadku mimo wszystko niemała. Klienci, którzy zdecydują się na zakup wersji podstawowej, będą mogli otrzymać 700 złotych na konto bankowe. Na osoby, które wybiorą model z „plusem” w nazwie, czeka już 800 złotych, a na kupujących wersję „Ultra” aż 900 złotych.

Pula zwrotów jest ograniczona do w sumie 4500 sztuk, a jej łączna wartość to aż 3580000 złotych. Dzięki najnowszej promocji polskiego oddziału Samsunga, model Galaxy S21 finalnie może być Wasz już za 2799 złotych, a Galaxy S21+ i Galaxy S21 Ultra za ~4000 złotych – w zależności od tego, na jaką konfigurację się zdecydujecie.

Aby skorzystać z promocji, należy kupić objęty nią smartfon w okresie od 26 lipca do 15 sierpnia 2021 roku u autoryzowanego partnera firmy Samsung (na przykład w sklepie Media Expert), a następnie go aktywować na terenie Polski (konieczne jest połączenie z internetem) najpóźniej do 18 sierpnia br.

Po tym trzeba zalogować się do aplikacji Samsung Members i do 21 sierpnia 2021 roku wypełnić udostępniony w tym programie formularz, w którym należy podać m.in. numer konta bankowego do przelania zwrotu oraz dołączyć dowód zakupu smartfona. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, Samsung w ciągu 21 dni kalendarzowych przeleje odpowiednią kwotę na wskazane przez użytkownika konto.