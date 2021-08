Znamy wydajność karty graficznej Intel Xe-HPG DG2-128. Intel, co się stało?

Już od jakiegoś czasu pojawiają się doniesienia dotyczące kart graficznych Intela. W ciągu minionych miesięcy poznaliśmy wiele informacji dotyczących GPU tego producenta, m.in. porównanie wydajności do konkurencji czy część specyfikacji technicznej. Teraz natomiast do sieci trafił test syntetyczny nadchodzącego, budżetowego układu Intel DG2 z 128 jednostkami wykonawczymi.

Intel DG2-128EU zapewni wydajność na poziomie… starych Keplerów?

Nieznana nam osoba przeprowadziła test syntetyczny układu Intel DG2-128EU w popularnym teście Geekbench. Dopisek „128EU” oznacza liczbę jednostek wykonawczych (execution unit), które są wykorzystywane przez układy graficzne Intela (konkurencja ma swoje odpowiedniki w postaci rdzeni Cuda NVIDII i procesorów streamujących produkcji AMD). Dodatkowo „128EU” sugeruje, że mamy do czynienia z budżetową kartą graficzną, która powinna rywalizować z tanimi GPU innych firm.

Reklama

Testowana karta została sparowana z procesorem Intel Core i5-11400T. Zaraz, dopisek T? Już śpieszę z wytłumaczeniem – układy CPU produkcji Niebieskich zazwyczaj otrzymują dopisek „K”, który oznacza, że procesor ma odblokowany mnożnik zegara. Na naszym rynku dostępne są także układy z końcówką „F”, co wskazuje, że procesor został pozbawiony zintegrowanego układu graficznego. Układy z literką „T” w nazwie są desktopowymi odpowiednikami mobilnych „U”, co oznacza, że model 11400T oferuje mniejszy wskaźnik TDP oraz – co za tym idzie – zdecydowanie niższe zegary.

Intel DG2-128EU (źródło: Geekbench)

Na stronie Geekbench widzimy, że karta podczas testów osiągnęła maksymalny zegar na poziomie 2200 MHz. Nie mamy zatem wątpliwości, że testowany Intel DG2-128EU jest desktopową kartą graficzną. Fakt, że omawiane GPU zostało połączone z desktopowym procesorem Intel Core i5-11400T, tylko to potwierdza. Dodatkowo mobilne karty graficzne rzadko osiągają taktowanie rdzenia wyższe niż 1800 MHz.

Intel DG2-128EU w Geekbench 5 uzyskał 13710 punktów w teście OpenCL, co pod względem wydajności plasuje układ gdzieś pomiędzy dziewięcioletnim Keplerem GeForce GTX 660 Ti a kartą z rodziny Polaris Radeon RX 550. Szczerze powiedziawszy, jestem zaskoczony wynikiem, bowiem ostatnie testy sugerowały, że Intel DG2 oferuje wyższą wydajność niż GeForce GTX 1650. Trzeba jednak pamiętać, że nie są to finalne testy, a po premierze karta może okazać się zdecydowanie bardziej wydajna.

Karty z rodziny Intel DG2 mogą mieć swoją premierę na targach CES 2022, czyli już na początku 2022 roku. Dopiero po premierze będziemy w stanie stwierdzić, czy pierwsza generacja układów graficznych Intela zagrozi konkurencji.