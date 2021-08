Samsung zmieni metodę parowania słuchawek Bluetooth. Trzeba będzie się przyzwyczaić

Samsung wkrótce powinien zaprezentować nowe słuchawki Galaxy Buds 2. Przy okazji tej premiery, wprowadzi kilka zmian w aplikacji Samsung Galaxy Wearable. Zaczynają być one widoczne w programie.

Galaxy Wearable minimalnie odświeżone

Aplikacja Samsung Galaxy Wearable wprowadzi kilka zmian w swojej nowej wersji. Przy okazji zdradza nową metodę parowania z urządzeniami Bluetooth, na przykładzie jeszcze niezaprezentowanych słuchawek Galaxy Buds 2. Do tej pory, by połączyć pchełki z telefonem, trzeba było wyjąć je z etui ładującego i włożyć je do uszu, a następnie przytrzymać panele dotykowe przez kilka sekund, by odpalić tryb parowania. Teraz nie będzie to konieczne. Wystarczy, że otworzymy etui i dotkniemy dłużej słuchawek.

Ekran parowania urządzeń w Galaxy Wearable (fot. TizenHelp)

Z pewnością jest to coś, co odrobinę ułatwi pierwszy kontakt słuchawek z nowym urządzeniem. Co prawda cała operacja nie sprawia wrażenia skomplikowanej, ale przez proces i tak przeprowadzi nas przyjazny przewodnik. W niektórych regionach można już pobierać nową wersję Galaxy Wearable ze sklepu Galaxy Store. Można łatwo ją rozpoznać po zmienionym kolorze ikony – jest niebieska zamiast pomarańczowej.

„Stara” aplikacja Samsung Wearable (fot. GSMarena)

Nowa wersja aplikacji Samsung Wearable (fot. GSMarena)

Słuchawki Galaxy Buds 2 coraz bliżej

Już wkrótce powinniśmy poznać nowe słuchawki bezprzewodowe Samsunga – Galaxy Buds 2. Mają charakteryzować się nawet 20-godzinną pracą na jednym ładowaniu, możliwością wyciszania szumów otoczenia i zmienioną stylistyką. Nie będą to już „fasolki” jak w Galaxy Buds Live, a bardziej pękate budsy, zarojektowane na planie kwadratu z zaokrąglonymi rogami.

Samsung powinien ogłosić premierę Galaxy Buds 2 razem z zegarkami Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 4 Classic oraz składanymi smartfonami Galaxy Z Fold 3 i Galaxy Z Flip 3 podczas wydarzenia zaplanowanego na 11 sierpnia. Niektórzy sugerują, że Koreańczycy rozbiją te pokazy na dwa terminy, przy czym urządzenia wearables miałyby zostać zaprezentowane nieco później, 27 sierpnia. Cóż, zobaczymy!