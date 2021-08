Watch OS 3 trafi na zegarki TicWatch, ale raczej nieprędko

Wydawałoby się, że nowe smartwatche powinny trafiać do sklepu z najnowszym możliwym systemem operacyjnym, ale nie zawsze tak jest. Wielu zastanawia się, jak będzie z urządzeniami z rodziny Mobvoi TicWatch – czy dostaną Wear OS „na start”?

Google idzie naprzód, TicWatch zostanie nieco z tyłu

Deweloperzy z Mountain View dość mocno zawężają pulę urządzeń noszonych, które będą mogły liczyć na system Wear OS 3. Spodziewalibyśmy się, że dostaną go nowe zegarki Mobvoi, ale nie stanie się to od razu. Producent gadżetów ubieralnych potwierdził redakcji 9to5google, że modele TicWatch Pro 3 oraz TicWatch E3 zostaną zaktualizowane do systemu Wear OS 3, podobnie jak „przyszłe urządzenia TicWatch”. Oznacza to, że nawet te sprzęty, które jeszcze nie zostały zaprezentowane, nie będą działać na Wear OS 3 po wyjęciu świeżego egzemplarza z pudełka. Będą musiały poczekać na swoją kolej do aktualizacji.

Mobvoi TicWatch E3 (źródło: Mobvoi)

Wychodzi więc na to, że Mobvoi przygotowuje się do wprowadzenia do swojego portfolio kolejnych modeli smartwatchy, które w okolicy połowy 2022 roku zostaną zaktualizowane do systemu Wear OS 3. Które z produktów będą się kwalifikować do przyjęcia nowego systemu? Chodzi o:

TicWatch Pro 3 GPS,

TicWatch Pro 3 Cellular/LTE,

TicWatch E3,

przyszłe urządzenia TicWatch.

Mobvoi na jednym wózku z Fossilem

Bardzo podobne do komunikatu Mobvoi było oświadczenie wydane przez Fossila. Marka potwierdziła, że nowe produkty, które zamierza wprowadzić na rynek, także będą mogły działać na Wear OS 3, ale w 2022 roku. Wychodzi więc na to, że w 2021 roku nie będzie nam dane zapoznać się z zegarkiem z tym systemem – chyba że nie zawiodą nas jacyś inni producenci wearables.