Kup Galaxy A72 w promocji i upiecz dwie pieczenie na jednym ogniu. Korzystna oferta!

Ależ ten czas leci! Zdawałoby się, że Galaxy A72 dopiero co trafił do sprzedaży w Polsce, a tymczasem jest dostępny w kraju nad Wisłą już od ponad czterech miesięcy. Najwyższy zatem czas, aby można go było kupić w naprawdę atrakcyjnej promocji. I taka właśnie się pojawiła.

Samsung Galaxy A72 to kompletny i atrakcyjny dla klienta smartfon

To niewątpliwie kawał porządnego smartfona. Jego najsłabszą stroną jest brak modemu 5G, aczkolwiek na obecnym etapie rozbudowy sieci piątej generacji w Polsce nie wydaje się to dyskwalifikującą wadą, szczególnie że klient musi mieć ofertę, która daje dostęp do technologii 5G. I chociaż są one coraz tańsze, to nadal w większości stosunkowo drogie.

Reklama

Lista mocnych stron tego smartfona jest długa, ale przede wszystkim są to wyświetlacz Super AMOLED z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz, aparat główny (na panelu tylnym) o rozdzielczości 64 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu, moduł NFC, (świetnie grające) głośniki stereo i 3,5 mm złącze słuchawkowe, a także pyło- i wodoszczelna obudowa z certyfikatem IP67. Klientów może skusić również akumulator o pojemności 5000 mAh, który można ładować dołączoną do zestawu ładowarką o mocy 25 W.

8.4 Ocena

Promocja: Galaxy A72 w niższej cenie i jeszcze z gratisem!

Startowa cena Galaxy A72 w Polsce w konfiguracji z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej została ustalona na 1999 złotych. Teraz jednak możecie kupić ten smartfon m.in. w sklepie Media Expert za 1799 złotych. Co więcej, obniżona cena to nie wszystko, co zachęca do zakupu tego modelu!

Kiedy dodacie Galaxy A72 do koszyka, automatycznie pojawi się w nim również opaska Galaxy Fit 2, która w oficjalnej polskiej dystrybucji kosztuje od 129 złotych. To najkorzystniejsza promocja, jaka pojawiła się na ten smartfon do tej pory i zdecydowanie warto z niej skorzystać.

Promocja, dzięki której dostaniecie w prezencie opaskę sportową Galaxy Fit 2, obowiązuje do 15 sierpnia 2021 roku lub do wyczerpania zapasów. Sklep Media Expert nie podaje natomiast informacji, do kiedy cena samego smartfona zostanie utrzymana na poziomie 1799 złotych.

Regulamin promocji „SAMSUNG – Odbierz opaskę Galaxy Fit2 w prezencie” (PDF)