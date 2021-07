Takiego miesiąca dawno nie było. Xbox Games with Gold ciekawsze od PlayStation Plus

Gracze konsolowi przyzwyczaili się już, że oferta PlayStation Plus wygląda nieco lepiej od Xbox Games with Gold. W tym miesiącu – ku zaskoczeniu wszystkich – jest zupełnie inaczej!

PlayStation Plus – sierpień 2021

Niedawne doniesienia niestety okazały się prawdą – oferta PlayStation Plus na sierpień nie wygląda zbyt dobrze, a przynajmniej takie głosy słychać w sieci. Oto, w co zagrają subskrybenci abonamentu Sony w przyszłym miesiącu:

Hunter’s Arena: Legends,

Plants vs Zombies: Battle for Neighborville,

Tennis World Tour 2.

Zaczynamy od Hunter’s Arena: Legends. To gra od studia Mantisco, która będzie miała premierę właśnie wraz ze swoim debiutem w PlayStation Plus. Nie ma więc co wróżyć z fusów, choć zapowiedzi są raczej umiarkowanie pozytywne – czas pokaże, z czym to się je.

Drugim tytułem jest Plants vs Zombies: Battle for Neighborville. Również całkiem niezła gra sieciowa, tym razem od EA, która jednak nie odniosła zbyt dużego sukcesu na rynku. Może obecność w PlayStation Plus sprawi, że serwery odżyją?

Sprawdzicie Plants vs Zombies: Battle for Neighborville?

A na koniec Tennis World Tour 2, czyli dość nisko oceniany symulator tenisa, którego głównym problemem jest… sterowanie! W przypadku gry sportowej jest to jednak bardzo duży mankament, radziłbym więc trzymać się od tego tytułu z daleka…

Wszystkie powyższe gry będą dostępne do pobrania dla posiadaczy aktywnej subskrypcji PlayStation Plus już od 3 sierpnia 2021 roku.

Xbox Games with Gold – sierpień 2021

W porównaniu do powyższej oferty PlayStation Plus, propozycja Xboksa wygląda znacznie korzystniej, choć to oczywiście kwestia gustu. Jak zawsze Microsoft proponuje cztery gry: dwa tytuły wywodzą się z Xboksa 360, a pozostałe dwa z Xboksa One. I tu aż 3 z 4 tytułów powinny przypaść do gustu szerokiej publice!

Darksiders III – od 1 do 31 sierpnia na Xbox One i Xbox Series X|S,

Yooka-Laylee – od 16 sierpnia do 15 września na Xbox One i Xbox Series X|S,

Lost Planet 3 – od 1 do 15 sierpnia na Xboksie 360, Xbox One i Xbox Series X|S,

Garou: Mark of the Wolves – od 16 do 31 sierpnia na Xboksie 360, Xbox One i Xbox Series X|S.

Najlepiej prezentuje się tu oczywiście Darksiders III, które swoją premierę miało stosunkowo niedawno, bo zaledwie trzy lata temu. Tytuł ten zdobył przyzwoite oceny wśród graczy, jak i recenzentów. Nieco młodszych użytkowników Xboksa zainteresuje pewnie Yooka-Laylee, kolorowa i zaskakująco udana trójwymiarowa platformówka od studia Playtonic Games.

Ciekawą propozycją jest również Lost Planet 3. To trzecioosobowa gra akcji, osadzona na mroźnej planecie E.D.N. III. Pamiętam, że tytuł ten świetnie bronił się swoim klimatem i nie najgorszą, jak na ówczesne czasy, grafiką. Stawkę zamyka Garou: Mark of the Wolves, tj. ciepło przyjęta przez fanów gatunku bijatyka 2D.

Trzeba przyznać, że na tle ostatnich miesięcy, sierpniowa oferta Xbox Games with Gold prezentuje się naprawdę przyzwoicie.