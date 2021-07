Do broni! Świetne Verdun za darmo w Epic Games Store

Szykujcie swoje dyski i rozgrzewajcie łącza internetowe, ponieważ Epic Games Store znów rozdaje darmowe gry. I to nie byle jakie, bo pobierać możemy wysoko oceniane Verdun i bardzo ciekawe Defense Grid: The Awakening.

Verdun za darmo w Epic Games Store

Jeśli od Battlefielda 1 odrzucił Was kompletny brak realizmu, to Verdun jest grą właśnie dla Was. Ten debiutancki tytuł studia Blackmill Games pokazał EA, jak powinnien wyglądać porządny wieloosobowy FPS w realiach I Wojny Światowej.

Na platformie Steam, Verdun cieszy się aż 87% pozytywnych recenzji, a i same serwery nadal nie świecą pustkami, pomimo tego, że od premiery gry minęło już ponad 6 lat.

Wymagania sprzętowe Verdun:

Minimalne: Rekomendowane: System operacyjny: Windows 8/10 Windows 8/10 Procesor: Intel Core i5-2500K 3,3 GHz

AMD Phenom II X4 940 Intel Core i5-2500K 3,3 GHz

AMD Phenom II X4 940 Pamięć RAM: 4 GB 8 GB Dysk twardy: 12 GB 12 GB Karta graficzna: Geforce GTX 960M

Radeon HD 7750

lub lepsza z 1 GB pamięci Geforce GTX 960M

Radeon HD 7750

lub lepsza z 4 GB pamięci

Defense Grid: The Awakening

A na deser pozostaje nam Defense Grid: The Awakening, czyli prawie już trzynastoletni tower defense, który swojego czasu podbił zarówno PC, jak i Xboksa 360. Nie zniechęcajcie się jednak do tego tytułu spoglądając na jego wiek, Defense Grid to w wieku aspektach nadal aktualna gra, dająca mnóstwo rozrywki.

Niestety w przeciwieństwie do Verdun, w Defense Grid: The Awakening nie zagramy ani w polskiej wersji językowej, ani na komputerach z systemem MacOS.

Verdun i Defense Grid: The Awakening możecie przypisać za darmo do swojego konta na stronie sklepu lub bezpośrednio w aplikacji Epic Games Store. Macie na to cały tydzień, bo 29 lipca (dokładnie o godzinie 17:00) zostaną udostępnione kolejne darmowe gry w Epic Games Store.