To ważny moment w historii PlayStation 5. Sony świętuje

Jim Ryan może mieć dzisiaj powód do świętowania. Pomimo ogromnych problemów z dostępnością konsol nowej generacji, Sony przekazało mediom informację o tym, że do rąk konsumentów trafiło już ponad 10 mln egzemplarzy PlayStation 5.

Rekordowa droga do 10 milionów

PlayStation 5 potrzebowało trzech tygodni mniej niż Playstation 4, aby dobić do 10 mln sprzedanych egzemplarzy. Niemalże od roku najnowsza konsola Sony jest towarem deficytowym, a mimo to sprzedaje się w tak ekspresowym tempie, że jest w tej chwili najszybciej sprzedającą się konsolą japońskiego giganta w historii. Czy bez problemów z dostępnością oraz zamieszania związanego z pandemią byłoby jeszcze lepiej?

Tego nie wiemy, ale jedno jest pewne. W podobnym okresie Microsoft sprzedał około 6,5 mln konsol Xbox Series S i Xbox Series X, czyli niemalże o połowę mniej niż Sony! Jak donosi serwis Businesswire, ekipa Jima Ryana może się pochwalić także bardzo dobrymi wynikami, jeśli chodzi o sprzedaż swoich gier. Spójrzcie tylko okiem na wyniki poszczególnych tytułów ekskluzywnych od momentu ich premiery.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales – 12 listopada 2020 – 6,5 mln,

MLB The Show 21 – 21 kwietnia 2021 – 2 mln na wszystkich platformach,

Returnal – 30 kwietnia 2021 – 0,56 mln,

Ratchet & Clank: Rift Apart – 11 czerwca 2021 – 1,1 mln.

Najlepsze na PlayStation 5 przed nami

Warto zaznaczyć, że to dopiero początek kalendarza wydawniczego gier ekskluzywnych dla PlayStation 5. Choć patrząc na takie premiery, jak Death Stranding Director’s Cut oraz Ghost of Tsushima Director’s Cut, można mieć pewne wątpliwości odnośnie polityki płatnych remasterów, to najlepsze dopiero przed nami. Premiery takich tytułów, jak Returnal czy Ratchet & Clank: Rift Apart dają przedsmak tego, co koderzy w PlayStation Studios będą w stanie robić z tą maszyną za kilka lat.

Horizon: Forbidden West, Gran Turismo 7, God of War: Ragnarok, Kena: Bridge of Spirits – to tylko nieliczne z tytułów, jakich warto wyglądać w przyszłym roku na najnowszej konsoli Sony. Jeżeli utrzymają one jakość poprzednich wydawnictw na PlayStation 5, a także tego, co mogliśmy oglądać na PlayStation 4, to dominacja Sony na rynku gier konsolowych potrwa jeszcze długo.

Sam też dzisiaj dołożyłem cegiełkę do 10 milionów, kupując PlayStation 5, więc tym bardziej czekam na każdą z premier!