Czarujący Meksyk w Forza Horizon 5! Zobacz przepiękne lokacje z gry

Choć premiera Forza Horizon 5 będzie miała miejsce dopiero 9 listopada, Playground Games już od kilku tygodni dostarcza fanom informacji o nadchodzącej grze – a to za sprawą cotygodniowych streamów z serii Let’s Go!, podczas których developerzy luźno opowiadają o swojej najnowszej produkcji. W tym tygodniu był dosłownie Meksyk, ponieważ autorzy opowiedzieli o lokacjach, w jakich będą rozgrywały się tegoroczne zawody Horizon.

Biomy, czyli pejzaże w Forza Horizon 5

Główną atrakcją transmisji były niewątpliwie krajobrazy, jakie przyjdzie nam już w listopadzie podziwiać. Choć gra klimatycznie jest bardzo podobna do rozgrywającej się w Australii Forza Horizon 3, to moc nowych Xboxów wprowadza realizm grafiki na zupełnie nowy poziom.

Autorzy pokazali nowe biomy, po jakich przyjdzie nam jeździć w piątce. Bagna, wulkan oraz dżungla zostały pokazane na streamie, lecz to tylko wstęp do magii, jaką Meksyk odkryje przed uczestnikami festiwalu. Redaktorzy z Xbox Wire przygotowali cały przegląd miejscówek, które będzie można podziwiać w nowej produkcji Playground Games i naprawdę jest na czym zawiesić oko: od groźnych i tajemniczych kanionów, po żyjące puszcze i osamotnione pustynie. Wszystko to zapiera dech w piersiach i sprawia, że poprzednie – już przecież piękne – odsłony serii bledną przy pocztówkach z Meksyku. Szkoda tylko, że to wszystko dopiero w listopadzie!

Mało wprawne oko pomyli Forza Horizon 5 z rzeczywistością (źródło: Xbox Wire)

Największy festiwal w Meksyku

Tak jak w poprzedniej odsłonie, pory roku będą się zmieniać w świecie gry co tydzień. Co ciekawe, zmiany też będą mogły dotyczyć jedynie pojedynczych biomów, a autorom gry zależy na synchronizacji pogody z tą rzeczywistą w Meksyku.

Oprócz tego, że pokazano fragment rozgrywki z nowej trasy, potwierdzono także, że tak jak w trzeciej odsłonie gry, na mapie świata będzie znajdować się więcej stref festiwalowych. Autorzy zapowiedzieli, że prawdopodobnie na następnej transmisji będą w stanie już pokazać całą mapę Meksyku, jaka zagości w Forza Horizon 5.

Cokolwiek by jednak nie pokazano, jedno jest pewne: ten tytuł to jest pewniak, moi drodzy! Jeśli mam być szczery, moim zdaniem każde studio robiące w tej chwili wyścigi z otwartym światem mogłoby skasować swoją grę – tak nie zrobią nic lepszego. Playground Games są za dobrzy w swoim fachu!