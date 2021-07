iPhone 14 Pro zyska wzmocnioną obudowę. Apple wykorzysta materiał z Apple Card

Jedna z ważniejszych zmian, którą poszczyci się iPhone 14 Pro, może dotyczyć obudowy. Firma z Cupertino ma bowiem pracować nad wytrzymalszą konstrukcją.

Tytanowe iPhone’y 14 z serii Pro

Jeszcze nie zobaczyliśmy tegorocznych smartfonów Apple z linii 13, a już pojawiają się pierwsze doniesienia na temat kolejnej generacji. Wciąż nie znamy wielu kluczowych informacji, ale właśnie dowiedzieliśmy się, że wśród zmian znajdzie się nowa obudowa.

Reklama

Według serwisu AppleInsider, który powołuje się na notkę dla inwestorów opublikowaną przez JP Morgan Chase, firma Tima Cooka zamierza po raz pierwszy wprowadzić stop tytanu do swoich smartfonów. Warto tutaj zauważyć, że Apple wykorzystuje już tytan w droższych wariantach swojego smartwatcha (niestety niedostępnych w Polsce), a także w karcie Apple Card.

Nie jest jeszcze pewne, czy iPhone 14 Pro otrzyma obudowę w całości wykonaną ze stopu tytanu czy jednak materiał zostanie wykorzystany tylko do wzmocnienia wewnętrznej ramy. Przejście na tytan, a dokładniej tytan połączony z innymi metalami, powinno również pozytywnie wpłynąć na zmniejszenie wagi przyszłorocznych smartfonów Apple.

iPhone 12 Pro (fot. Apple)

Jak wskazuje przywoływana notka inwestycyjna, w przyszłym roku będziemy mieli do czynienia z kolejnym „supercyklem”. Oznacza to, że iPhone 14 Pro, a także pozostałe modele, przyniosą większy zastrzyk nowości. Trudno wskazać, co dokładnie szykuje Apple, ale z pewnością nie zabraknie jeszcze szybszego procesora, ulepszonych kamer i wielu różnych usprawnień.

Niestety, z oferty ma zniknąć odpowiednik wariantu 12 Mini. Portfolio ma składać się z dwóch modeli z ekranami 6,1 cala – iPhone 14 i iPhone 14 Pro, a także z dwóch modeli z wyświetlaczami o przekątnej 6,7 cala – iPhone 14 (Max?) i iPhone 14 Pro Max.

Premiera „Trzynastek” już niebawem

W tym roku mamy nie mieć do czynienia z żadnymi opóźnieniami, więc najpewniej nowe iPhone’y zostaną zaprezentowane już we wrześniu. Nie należy nastawiać się na rewolucję, ale nie zabraknie ważnych nowości.

Wśród zmian należy oczekiwać m.in. mniejszego notcha, lepszych kamer, szybszego ładowania, funkcji Always on Display, większych akumulatorów czy technologii odświeżania 120 Hz w wariantach Pro.