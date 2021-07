Heyah 01 z nowościami, które przydadzą się na wakacjach. VoLTE i VoWiFi dostępne w ofercie

Użytkownicy oferty Heyah 01 otrzymali dostęp dwóch nowych technologii. Rozwiązania VoLTE i VoWiFi są już wdrażane i mogą z nich skorzystać pierwsze osoby.

Wyższa jakość połączeń i nie tylko

Podczas wyjazdów wakacyjnych nie zawsze mamy dostęp do dobrego połączenia z siecią komórkową, co może mieć negatywny wpływ na chociażby jakość rozmów. Na szczęście, w ramach oferty Heyah 01 nie w każdej sytuacji będzie to problem.

Operator na własnym blogu poinformował, że rozpoczyna wdrażanie technologii VoWiFi, która powinna rozwiązać ewentualne kłopoty z zasięgiem sieci. Oczywiście pod warunkiem, że mamy odpowiednio dobry dostęp do internetu.

Kolejną nowością jest VoLTE, która powinna pozytywnie wpłynąć na ogólną jakość połączeń głosowych. Klienci zmiany zauważą m.in. w kwestii dźwięku – głos powinien być bardziej czysty i wyraźny.

Nowy klienci otrzymali pierwszeństwo

Jak możemy przeczytać we wpisie na oficjalnym blogu operatora, z obu technologii początkowo mogli korzystać klienci abonamentowi, a wiosną tego roku dołączyli do nich również klienci Heyah na kartę, a także T-Mobile na kartę oraz MIX. Natomiast teraz nadszedł czas na osoby korzystające z oferty Heyah 01.

Warto podkreślić, że tym razem priorytetowo zostali potraktowani nowi klienci sieci. Pierwsza grupa użytkowników może już korzystać z wprowadzonych rozwiązań. Wystarczy, że odbiorą kartę SIM od kuriera, z paczkomatu InPost, z punktu odbioru DHL w Żabce, w Inmedio lub w ABC. Z kolei w ciągu najbliższych 2 tygodni przygotowane nowości mają trafić do wszystkich dotychczasowych klientów.

Należy jeszcze zaznaczyć, że korzystanie z obu technologii jest bezpłatne i nie pomniejszania pakietu danych użytkownika. Dotyczy to zarówno nowych, jak i obecnych klientów Heyah 01. Oczywiście, aby mieć dostęp do dwóch wspomnianych rozwiązań, konieczny będzie smartfon, który je obsługuje.