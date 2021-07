Promocja: realme GT do wyrwania o kilkaset złotych taniej!

Co powiecie na smartfon ze Snapdragonem 888 za niecałe dwa tysiące złotych? Podejrzewam, że realme GT nie trzeba już nikomu przedstawiać – ale o kuszącej promocji na jeden z wariantów warto wspomnieć.

Od dobrych kilkunastu miesięcy realme coraz to odważniej rozpycha się na smartfonowym rynku, raz za razem proponując klientom rozsądnie wycenione urządzenia. Najnowszym dzieckiem producenta jest realme GT, którego wyróżnikiem ma być szybkość w relatywnie niskiej cenie – na tę chwilę nawet za niecałe dwa tysiące złotych.

O realme GT słów kilka

Urządzenie na swój warsztat wziął Andrzej i na efekty nie trzeba już czekać. Na łamach Tabletowo znajdziecie pełen przekrój materiałów dotyczących realme GT – od pierwszych wrażeń zaczynając, a na recenzji kończąc. Do pomocy w podjęciu zakupowej decyzji z całą pewnością wystarczy.

Warto jednak przypomnieć, czym realme GT się wyróżnia. W tej cenie najwięcej uwagi należy poświęcić procesorowi, jakim jest flagowy na ten moment Qualcomm Snapdragon 888. W zależności od wariantu, uzyskuje on wsparcie 8 lub 12 GB RAM-u, zaś dla użytkownika przewiduje się 128 lub 256 GB pamięci wewnętrznej. Konstrukcję zasila akumulator o pojemności 4500 mAh, a wszystkie „bebechy” mieści w sobie zgrabna obudowa wykończona materiałem Pinatex.

Wysoka wydajność to nie wszystko, co oferuje realme GT – producent stara się też skusić ciekawą stylistyką, korelującą z dobrą jakością wykonania, 3,5-milimetrowym gniazdem jack, wspieranym przez przyzwoity układ DAC oraz solidnym wyświetlaczem, który przy przekątnej 6,43″ oferuje rozdzielczość 409 ppi (1080 x 2400 pikseli) i maksymalną częstotliwość odświeżania na poziomie 120 Hz.

Na etapie przeprowadzanych przez nas testów, nakładka producenta mogła kontrolować najnowszego Androida 12 w wersji beta. Brzmi kusząco?

realme GT 8/128 GB w fajnej promocji

Jak już wspomniałem, smartfon dostępny jest w dwóch wersjach, jednak przedmiotem promocji jest „ta pierwsza”, czyli realme GT wyposażony w 8 GB pamięci RAM oraz 128 GB pamięci wewnętrznej. Oznacza to, że mowa o smartfonie w kolorze Speed Blue – charakterystyczny Racing Yellow zarezerwowano bowiem dla droższego o dwieście złotych, mocniejszego wariantu urządzenia.

Jeśli zerkacie do tego wpisu, to zapewne kojarzycie, że standardowa cena realme GT 8/128 GB to 2299 złotych. Jednak artykuły z hasłem „promocja” w tytule nie powstają bez powodu – na stronie sklep-realme.pl możecie zgarnąć urządzenie za 1999 złotych. Promocja trwa w dniach 12-13 lipca, tj. zaczęła się dziś i potrwa do jutra włącznie.

Promocja obowiązuje na stronie sklep-realme.pl. Sklep ten, co warto podkreślić, jest oficjalnym przedstawicielem marki realme w Polsce, nie ma więc żadnej mowy o problemach z gwarancją. Oficjalny przedstawiciel oznacza dla klienta możliwość skorzystania z serwisu door-to-door realizowanego przez SBE, zaś sam sklep jest polskim podmiotem, co też warto podkreślić.

realme GT w kolorze Racing Yellow (fot. Andrzej Libiszewski, Tabletowo.pl)

Dla niezdecydowanych…

Jak już wspomniałem, największe wsparcie przy decyzji zakupowej mogą stanowić dla Was opublikowane przez Andrzeja materiały na jego temat – pełna recenzja stanowi niezłe uzupełnienie dla pierwszych wrażeń. Pozwolę sobie tylko napomknąć, że testowany przez nas model miał takie same „bebechy”, jak ten objęty promocją – nie dajcie się zwieść kolorystycznej różnicy. No, i pamiętajcie, że za 1999 złotych otrzymacie niebieski smartfon ;).

Niezdecydowanym na zakończenie „dorzucę” jeszcze specyfikację techniczną – smacznego!

Parametr Wartość Procesor Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm), octa-core (1 x 2,84 GHz Kryo 680 + 3 x 2,42 GHz Kryo 680 + 4 x 1,80 GHz Kryo 680 GPU Adreno 660 Ekran 6,43″, 1080 x 2400 px, SAMOLED, 1000 nit w trybie HDR, 20:9, 409 ppi, 91,7 % STB Pamięć RAM 8 GB RAM (12 GB RAM w nieobjętym promocją wariancie Racing Yellow) Pamięć Flash 128 GB UFS 3.1 bez możliwości rozbudowy (256 GB RAM w nieobjętym promocją wariancie Racing Yellow) Aparat główny – 64 Mpix, f/1,8, ~26 mm = 79°, 1/73″, 0,8 µm / 1,6 µm z łączeniem pikseli, PDAF

– 8 Mpix, f/2,3, 16 mm = 119°, 1/4″, 1,12 µm

– 2 Mpix, f/2,4, 22 mm macro = 89°, 1/5″, 1,75 µm Aparat przedni 16 Mpix, f/2,5, 78°, 1/3″, 1 µm Audio stereo Łączność 5G / LTE+ / HSPA

WiFi6 (802.11 b/g/n/ac/ax) 2,4+5.0 GHz, kanał do 160 MHz, Bluetooth 5.2, NFC, USB 2.0 typ C Lokalizacja A-GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS Akumulator Li-Po 4500 mAh, ładowanie do 65 W (SuperDart 65W / VOOC 3.0 20 W / QC 2.0 18 W, PD 3.0 18 W), ładowanie zwrotne OTG 5 V / 1,3 A Waga 187 g Rozmiary 73,3 x 158,5 x 8,4 (niebieski) lub 9,1 (żółty) mm System operacyjny Android 11, realme UI 2

