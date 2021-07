Szybka promocja: Xiaomi Mi 11 Lite taniej o 200 złotych!

Xiaomi znane jest z organizowania krótkoterminowych promocji na smartfony i inne urządzenia, i właśnie taka okazja nadarza się w tym momencie. Xiaomi Mi 11 Lite dostępny jest w niższej cenie, ale tylko do wtorku 20 lipca.

Bardzo przyzwoity średniopółkowiec jeszcze taniej

Xiaomi Mi 11 Lite jest naprawdę dobrą propozycją dla osób poszukujących smartfona do 1500 złotych. Występuje w dwóch wersjach – „zwykłej” 4G oraz z modemem 5G. W tym wypadku okazja dotyczy edycji 4G, ale wyposażonej w 6 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Jej regularna cena wynosi 1499 złotych, ale Xiaomi obniżyło ją do 1299 złotych. To naprawdę atrakcyjna oferta. Nie potrwa jednak zbyt długo. Promocja kończy się 20 lipca 2021 roku, a więc mamy niewiele ponad jeden dzień na podjęcie decyzji.

Reklama

Xiaomi Mi 11 Lite (źródło: Xiaomi)

Smartfon kupimy w stacjonarnych i internetowych sklepach Xiaomi: mistore.pl, mi-home.pl oraz mimarkt.pl. W tej samej cenie Xiaomi Mi 11 Lite znajdziemy na stronach elektromarketów, na przykład w Media Expert, gdzie oprócz niższej ceny, w prezencie otrzymamy bon 100 złotych na kolejne zakupy i HBO GO na trzy miesiące.

Warto się zainteresować

Xiaomi Mi 11 Lite pojawił się ostatnio w naszym zestawieniu najlepszych smartfonów w przedziale do 1700 złotych. Ma ekran 6,55 cala (AMOLED Full HD+), procesor Qualcomm Snapdragon 732G (2,3 GH) i potrójny aparat główny: 64 Mpix (f/1.79) + 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem o kącie widzenia 119° + 5 Mpix (f/2.4) telemakro. Poza tym niczego mu nie brakuje: wyposażono go w moduł NFC, podwójne głośniki z certyfikatem Hi-Res Audio i port podczerwieni. Całość zasila bateria o pojemności 4250 mAh, ładowana przez port USB-C z mocą do 33 W. Co istotne, urządzenie jest naprawdę lekkie – waży zaledwie 159 gramów. W cenie 1299 złotych to bardzo dobry wybór.