Netia rusza ze świetną promocją. Klienci mogą zyskać 3 miesiące gratis na start

Planujesz zmianę dostawcy internetu i zależy Ci na usługach TV? Jeśli tak, to warto zainteresować się nową ofertą przygotowaną przez Netia.

3 miesiące gratis na internet i usługi TV

Netia w ramach nowej promocji przygotowała pakiety szybkiego dostępu do internetu z usługami TV, z których można korzystać przez pierwsze 3 miesiące bez płacenia abonamentu. Warto zaznaczyć, że dotyczy to pakietów kosztujących od 60 złotych.

Nowi klienci, chcący skorzystać ze specjalnej oferty, mogą zdecydować się m.in. na światłowodowy dostępu do internetu do 300 Mb/s z pakietem TV M (99 kanałów) lub internet do 600 Mb/s z pakietem TV S (77 kanałów). Wówczas po upływie 3 miesięcy będą musieli płacić 60 zł miesięcznie.

Netia – przykładowe oferty na internet (fot. Netia)

Bardziej wymagające osoby mogą natomiast sięgnąć po pakiet dostępu do internetu do 300 Mb/s z najbogatszą wersją usługi TV (L ze 183 kanałami ) – cena 90 zł miesięcznie. Zestawy z jeszcze szybszym internetem kosztują odpowiednio 100 zł (do 600 Mb/s) i 110 zł miesięcznie (do 1 Gb/s). Oczywiście w przypadku tych wszystkich pakietów pierwsze 3 miesiące otrzymujemy gratis.

Internet 5G w dobrej cenie i darmowy TIDAL

Warto jeszcze wspomnieć, że Netia przygotowała ofertę pozwalającą korzystać z technologii 5G i to w naprawdę atrakcyjnych cenach.

Taryfa 5G o nazwie Super, za 35 zł miesięcznie, zawiera nielimitowane połączenia głosowe, SMSy i MMSy w Polsce i UE oraz pakiet 30 GB danych w kraju i 4,5 GB w UE. Dostęp do technologii 5G zapewnia również najbogatsza taryfa o VIP, która za 50 zł miesięcznie zapewnia nielimitowane połączenia i aż 72 GB danych w Polsce i 7 GB w UE.

Co więcej, klienci w przypadku taryf 5G otrzymują dostęp do serwisu muzycznego TIDAL bez dodatkowych opłat. Ponadto, przenosząc numer z innej sieci możemy zyskać 3 miesiące gratis na start.

Jak z zasięgiem 5G? Netia korzysta z infrastruktury sieci Plus, a więc jest naprawdę dobrze. W zasięgu technologii jest już bowiem około 12 mln mieszkańców Polski.