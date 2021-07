To geniusz albo szaleństwo. Facebook Messenger dostanie dźwiękowe emoji

Soundmoji, czyli dźwiękowe emoji trafią do Facebook Messengera. To może być albo świetna opcja, albo coś, co szczerze znienawidzimy.

Soundmoji – jak gdyby do tej pory Messenger nie był głośny

Pewnie wszyscy dobrze kojarzymy dźwięk przychodzącej wiadomości w Facebook Messengerze. Możliwe, że nawet każdego dnia go słyszymy, nawet mając wiecznie wyciszony telefon. Poruszając się komunikacją miejską czy przemierzając chodniki, mijający nas ludzie nieraz mają włączony dźwięk w smartfonach. To teraz do tego dodajcie odgłosy oklasków, werbli czy diabolicznego śmiechu – bo właśnie takie klipy dźwiękowe będzie teraz dodatkowo obsługiwać Messenger. Dokładniej, będą one połączone z wizualnymi emotikonami.

Chciałbym wierzyć, że ktoś w Facebooku dobrze to przemyślał, ale nie mogę odpędzić się od myśli, że Soudmoji będą bardziej przeszkadzać niż pomagać. Już teraz prowadzenie rozmów tekstowych przez Messengera potrafi być dość głośne, a wprowadzając dodatkowe elementy dźwiękowe, Facebook może nam je jeszcze bardziej uprzykrzyć. Temu szaleństwu nie będzie końca, bo oprócz dodawania klipów z odgłosami klaskania 👏, świerszczy 🦗, werbla 🥁 i złowrogiego śmiechu 👻, w Messengerze usłyszymy także fragmenty wypowiedzi różnych artystów, aktorów i kultowych cytatów z filmów oraz seriali. Co sprowadza mnie do myśli, że… to nie musi być takie złe.

To taki soundboard zintegrowany z Messengerem

Być może znamy aplikacje typu soundboard. Zawierają one zbiór cytatów i dźwięków, zwykle z różnych filmów czy memów oraz skróty, pozwalające szybko udostępnić dany klip właśnie w wybranym komunikatorze. Korzystanie z nich daje mi czasem sporą frajdę, co od razu nasuwa wniosek, że… gdybym nie polubił Soundmoji w Messengerze, okazałbym się niezłym hipokrytą. Gdyby tylko Facebook pozwalał na dodawanie własnych zestawów dźwięków, byłbym chyba wniebowzięty. Już sobie wyobrażam pełen pakiet cytatów, który preparuję z filmu Asterix i Obelix: Misja Kleopatra.

Facebook zapowiedział, że Soundmoji powinny być dostępne na 17 lipca, czyli Światowy Dzień Emoji. Pojawią się w Messengerze pod ikoną buźki z dołączonym głośnikiem.