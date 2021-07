Słowo się rzekło. Microsoft wskrzesza Pana Spinacza w pakiecie Office

Jeśli mamy na karku wystarczająco dużo lat, to być może pamiętamy animowanego asystenta pakietu Microsoft Office – Pana Spinacza. Już od dawna nie jest elementem tego pakietu biurowego, ale gigant z Redmond zapowiedział, że ta zabawna postać wkrótce powróci!

Spinacz nieobecny w pakiecie Office od lat

Po raz pierwszy poznaliśmy Pana Spinacza w programach pakietu Microsoft Office 1997. W założeniu miał pełnić on funkcje pomocnicze dla osób stawiających pierwsze kroki w edycji dokumentów. Ostatecznie jednak częściej przeszkadzał w pracy i irytował, domagając się od użytkownika ciągłej uwagi, choć trzeba też przyznać, że jego animacje potrafiły być zabawne.

W kolejnych edycjach Microsoft Office, Spinacz zmieniał nieco formę (na przykład z płaskiej „kreskówki” zmienił się w wymodelowaną w 3D postać), podobnie jak towarzyszący mu alternatywni pomocnicy o wyglądzie kota, psa czy Alberta Einsteina. Ostatecznie pan Spinacz został całkowicie usunięty z Office’a w wydaniu 2007.

Dwa lata temu Spinacz powrócił na krótko do Microsoft Teams, kiedy to pewni pracownicy firmy uznali za zabawne dodanie animowanych naklejek tego asystenta do programu. Zostały one jednak stamtąd usunięte w efekcie reakcji autorytetów z wyższych szczebli firmy.

Pan Spinacz pozostał jednak tak charakterystycznym znakiem rozpoznawczym pakietu Office, że jeszcze przez wiele lat powstawało o nim wiele humorystycznych materiałów, memów i animacji, z czego swego czasu żartował nawet sam Microsoft.

Wielki powrót Spinacza wraz z nowymi emoji

Wydawałoby się, że śmierć Spinacza jest permanentna, ale Microsoft najwyraźniej zdał sobie sprawę, że ludzie lubią, kiedy gra się na ich sentymencie. Dlatego postać pomocnika pakietu Office pojawiła się niedawno w jednej z grafik, których można użyć jako tło konferencji Microsoft Teams, a na twitterowym koncie Microsoftu opublikowano obietnicę, że jeśli pod postem z nowym Spinaczem znajdzie się 20 tysięcy polubień, pomocny artykuł biurowy powróci do pakietu Office w postaci emoji.

Porównanie starego i nowego emoji spinacza (fot. The Verge)

Jak można było to przewidzieć, internet zareagował na tę propozycję bardzo entuzjastycznie. W tym momencie, licznik polubień pod postem Microsoftu na Twitterze przekracza 140 tysięcy i wciąż rośnie. Wobec tego gigant z Redmond przekazał, że wśród mnóstwa nowych symboli emoji, które teraz trafiają do programów Microsoftu, pojawi się także nowa grafika spinacza – i będzie nią właśnie Pan Spinacz.

Inne emoji też przeszły dużą transformację. Z płaskich symboli zmieniły się na kolorowe emotki 3D. Większość z nich jest animowana. Będą świetnie komponować się z nowym stylem wizualnym Windowsa 11. W pierwszej kolejności trafią do użytkowników platformy Microsoft 365 – już w nadchodzących miesiącach.